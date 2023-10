Salute: Coldiretti, wellness con olio d’oliva piace a 1 su 2

Il wellness all’olio extravergine d’oliva, dalle creme ai massaggi, dalle tisane ai docciaschiuma, piace a 1 turista italiano su 2 che segue le strade dell’extravergine da Nord a Sud della penisola per un prodotto che vanta una estrema versatilità di utilizzo, dall’alimentazione al beauty, grazie a 533 varietà di olive coltivate sul territorio nazionale, il triplo di quelle della Spagna che è il principale produttore internazionale. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sull’ultimo studio sull’Oleoturismo 2023 mentre al Villaggio contadino al Circo Massimo a Roma viene organizzato il primo salone del wellness a base di olio evo e la prima mostra delle varietà di olive da tutte le parti d’Italia. Da Nord a Sud ogni regione – spiega Coldiretti – può vantare un patrimonio olivicolo unico al mondo spesso con produzioni da molteplici attitudini: da tavola per il consumo diretto, per la produzione di olii extravergini con proprie caratteristiche particolari di aromi e sapori e anche per la cosmetica e la salute.

Su circa un milione di ettari coltivati lungo la Penisola è possibile – sottolinea Coldiretti – intraprendere un vero e proprio viaggio nella biodiversità italiana come raccontano le varietà in mostra al Villaggio contadino del Circo Massimo: dalla Toscana con Olivastra Seggianese e Pendolino al Lazio con Carboncella e Rosciola, dalla Basilicata con la Maiatica di Ferrandina all’Abruzzo con la Tortiglione e la Crognalegno, dalla Campania con la Caiazzana e la Pisciottana alla Calabria con la Roggianella di Cosenza e l’Ottobratica di Reggio Calabria, dalla Puglia con Ogliarola e Pasola alle Marche con l’Ascolana Tenera e il Leccino, dal Molise con l’Aurina di Venafro alla Sicilia con Nocellara del Belice e Binacolilla, dalla Liguria con la Taggiasca al Friuli Venezia Giulia con la Gorgazzo, dall’Umbria con Dolce Agogia e Moraiolo alla Lombardia con la Casaliva, fino al Veneto con Grignano, Favarol, Rasara e alla Sardegna con la Bosana.

Le proprietà cosmetiche dell’olio di oliva – evidenzia Coldiretti - sono ben note all’uomo già dai popoli antichi. Usato come trattamento di bellezza sin dai Fenici, che lo consideravano talmente prezioso da battezzarlo “oro liquido”, nel corso della Storia gran parte delle popolazioni del Mediterraneo lo hanno utilizzato anche fuori dalla dimensione culinaria. Gli antichi egizi lo usavano per ammorbidire la pelle e lucidare i capelli, mentre gli atleti dell’antica Grecia lo adoperavano come moderni membri di uno staff tecnico per massaggi e frizioni localizzate a temprare i muscoli e scaldarli. Da sempre l’olio d’oliva è stato usato come emolliente, ammorbidente e antinfiammatorio, è un eccellente anti age, perfetto per ogni tipo di pelle, è emolliente, lenitivo, calma le irritazioni cutanee e ridà vita ai capelli sfibrati. L’olio è composto per il 98% da grassi, ma una parte è costituita da sostanze come la vitamina E, che protegge la pelle dall’invecchiamento, evita il formarsi di smagliature, controlla la produzione della melanina e previene la creazione delle macchie senili.

L’olio contiene inoltre la vitamina A, che impedisce la secchezza delle mucose; la vitamina D, che permette una buona assunzione del calcio e infine i carotenoidi, che dopo l’assorbimento vengono trasformati in retinolo, un vero nemico dei radicali liberi. Possiede la capacità di penetrare negli strati più profondi della pelle e di riformare il filo idrolipidico, indebolito dai raggi solari e dai detergenti.

L’olio d’oliva è molto utilizzato come componente di creme per la pelle – spiega Coldiretti - ma può essere utilizzato per impacchi, bagni, maschere ed emulsioni dopo-bagno. È infatti un ottimo tonificante e rivitalizzante. Secondo la tradizione è anche un ottimo rimedio contro la debolezza e la caduta dei capelli, in quanto riesce a nutrire in profondità il bulbo pilifero, irrobustendolo.

A casa – sottolinea Coldiretti - si possono fare impacchi a base di olio d’oliva, rosso d’uovo e limone per irrobustire i capelli secchi e sfibrati, oppure si può preparare uno scrub con olio d’oliva e sale grosso. Per una buona maschera antirughe per pelli impure lo si può mescolare con un cucchiaio di argilla in polvere e una goccia di olio essenziale di lavanda, per avere un composto da spalmare su tutto il viso ad eccezione del contorno occhi e sciacquare con acqua tiepida dopo circa dieci minuti di posa. Per le unghie fragili si può fare un trattamento quotidiano immergendole in ciotoline di olio d’oliva tiepido. Mentre per il benessere generale del corpo si possono fare delle tisane con foglio di olio d’oliva bio che hanno un effetto equilibrante per colesterolo, pressione e in genere sull’apparato cardio circolatorio.