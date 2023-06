Salute e benessere nelle città: da Confagricoltura e Assoverde nasce la sfida green di Kèpos

Diffondere la cultura della sostenibilità ambientale attraverso la pubblicazione del Libro bianco del

verde (arrivato alla seconda edizione), promuovere progetti, interventi e servizi di tutela e valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio, stimolare iniziative sociali e culturali, grazie al

raccordo con il mondo delle amministrazioni pubbliche, dell’associazionismo, delle professioni, della formazione: sono alcune delle più rilevanti finalità di Képos, la neonata associazione istituita da Assoverde e Confagricoltura.

La presidenza è stata assegnata all’imprenditore Francesco Maccazzola membro del Consiglio di Confagricoltura Milano Lodi Monza Brianza e leader di “Floricoltura San Donato Milanese - Grandi

Trapianti” che da quasi 50 anni si occupa di verde urbano, manutenzione, decoro e qualità di parchi, giardini, aree gioco in numerose città italiane.

«Képos, ora formalmente costituita, è il motore che ha spinto la macchina del Libro bianco del verde, permettendo la pubblicazione di questo documento fondamentale dove convergono soluzioni e proposte per un nuovo approccio al verde e alla natura e per un riequilibrio del rapporto tra ambiente, uomo e città. L’idea si è sviluppata conquistando rapidamente l’interesse di istituzioni, tecnici, docenti universitari enti di ricerca, ordini professionali, associazioni, imprenditori

che hanno aderito al percorso uniti dall’obiettivo comune di promuovere lo sviluppo della cultura ambientale e della sostenibilità, un impegno che prosegue sia a livello di informazione e

sensibilizzazione dei cittadini sia con iniziative concrete per la valorizzazione del patrimonio verde e

ambientale», ha spiegato il presidente Maccazzola.

A Lodi, nel dicembre 2021 si è tenuto il convegno di apertura del road show del Libro bianco del verde in Regione Lombardia, ed un secondo importante evento è già in fase di definizione, grazie al coordinamento tra Képos e Confagricoltura Milano Lodi Monza Brianza per la presentazione in settembre a San Donato Milanese del focus 2023 del volume. Uno studio di oltre 500 pagine, pubblicato con il contributo di 95 autori, e 55 partner, che mette in rapporto il verde urbano e la salute, con l’intento ambizioso di dare impulso alla realizzazione e alla certificazione di nuovi parchi della salute o all’adeguamento degli impianti esistenti in cui il benessere psico-fisico è al centro della progettazione degli spazi per mitigare e prevenire le patologie indotte dall’ambiente urbano.

«Rimettere al centro la natura è sinonimo di maggior benessere per i cittadini e di tutela della

biodiversità. L’associazione Kèpos, guidata dal presidente Maccazzola, sta scommettendo su questo impegno che risponde contemporaneamente a bisogni di ordine sociale ed economico -

dichiara Francesco Pacchiarini, presidente di Confagricoltura Milano Lodi Monza Brianza - Puntare

sulla sostenibilità ambientale, coniugando cultura e capacità di azione, collaborazione tra pubblico e privato, significa garantire la salute delle persone, contrastare gli effetti dell’inquinamento, del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, le grandi sfide che il nostro Paese e il nostro

territorio è chiamato ad affrontare».