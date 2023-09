Sana, D’Eramo: arrivare presto a istituzione del marchio bio. Rafforzare settore per aumentare consumo sul mercato interno

"Le aziende agricole, con sacrificio e dedizione, riescono a dare prodotti dalla qualità ineguagliabile, che pongono l'Italia come leader in campo europeo e internazionale, tanto da produrre per quasi 5 miliardi di euro. Stiamo seguendo questo settore con attenzione, modificando la metodologia di lavoro differente, non solo istituendo un tavolo di lavoro tecnico per l'attuazione di tutti i decreti legati alla nuova legge sul bio, ma abbiamo voluto aprire un tavolo politico. Per cogliere ogni tipo di obiettivo e rafforzare il consumo del bio nel nostro paese, dobbiamo fare un lavoro di strategia e condivisione, regionalizzando il programma e capire, territorio per territorio, quali sono i punti di forza e le carenze. Questo lavoro può essere fatto solo attraverso l'ascolto".

Così Luigi D'Eramo, sottosegretario Masaf con delega al biologico, in occasione dell'inaugurazione di Sana, salone del biologico, in corso a Bologna.

"Accanto ai biodistretti e i sementi bio, arriverà a breve la parte finale al piano d'azione, partito a luglio 2022. Lo abbiamo rivisto e studiato, modificandolo. Dalla prossima settimana ripartiranno sia il tavolo politico che quelle tecnico, per arrivare all'istituzione del marchio bio", conclude il sottosegretario.