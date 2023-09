Sana, Fini: momento complicato per produzione e consumi. Puntare su comunicazione, formazione e ricerca

“Il momento è complicato, non solo per i produttori biologici, occorre uno sforzo maggiore rispetto al passato per sostenere il settore primario. Dobbiamo affrontare in maniera decisa le criticità. Il piano d’azione in questo senso è molto importante, così come il marchio bio. Abbiamo bisogno di rilanciare i consumi e di intervenire sulla produzione per salvaguardare il settore bio. La parte etica deve essere affiancata dalla parte economica.”

Così il presidente di Cia, Cristiano Fini, nel corso dell’apertura di Sana 2023.

“Bisogna continuare a spingere sul tema comunicativo, passando anche per l’educazione a partire dalle scuole e dalle mense, insegnando l’importanza di una agricoltura e alimentazione sana e di qualità.

Il piano d’azione si deve concentrare sulle risorse e sulle politiche volte a far crescere tutto il settore bio.

Anche formazione e ricerca sono temi centrali e su cui continuare a spingere. I produttori bio hanno fatto la scelta di non percorrere la strada legata alle tea, dobbiamo allora fornire strumenti ai produttori per far fronte ai cambiamenti climatici. Il rischio altrimenti è di regredire sulla sau bio.

Il marchio Made in Italy è centrale per poter aumentare la capacità del nostro export.

C’è poi il tema legato ai costi di produzione, questi sono aumentati tantissimo e nella formazione del prezzo dobbiamo partire proprio dal costo di produzione. Altrimenti perdiamo il primo anello, ossia il produttore agricolo.”