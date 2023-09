Sana, Mammi: orgogliosi di ospitarla, nostra regione ha incrementato del 75% produzione biologica

"Siamo orgogliosi di ospitare in Emilia-Romagna una fiera importante come Sana. Stiamo vivendo un difficile momento storico, con diversi problemi per i nostri produttori. Sana è un momento per ritrovarsi, dedicato al biologico, settore sostenuto dalla nostra regione con un incremento del 75% negli ultimi anni e 7500 imprese, tra produzione e trasformazione".

Così Alessio Mammi, assessore all'agricoltura della Regione Emilia-Romagna, in occasione dell'inaugurazione di Sana, salone del biologico, in corso a Bologna.

"Dobbiamo puntare sulla qualità delle nostre produzioni, come è testimoniato dal biologico, i nostri 44 prodotti DOP e IG. Nel nostro stand abbiamo deciso di ospitare aziende delle zone alluvionate. Dobbiamo ripartire, anche se siamo stati colpiti dagli stravolgimenti climatici. Dobbiamo salvaguardare la terra, ridurre le emissioni, aiutando le nostre imprese agricole. Dobbiamo continuare a produrre per soddisfare la richiesta di cibo, ma con attenzione all'ambiente. Stiamo lavorando anche con l'estero e presto andremo in Giappone, dopo essere andati negli Stati Uniti, ma anche sulla ricerca".