Sana, Meo (Ismea): consumatore va aiutato a capire valore aggiunto del biologico. Volatilità impedisce programmazione

"Voglio fare un focus sui prezzi, un argomento molto attuale. Il consumatore deve essere aiutato a capire il valore aggiunto della produzione biologica. La pandemia è stata un fattore accelerante sulla marginalità più alta per il singolo pezzo e non per i volumi".

Così Riccardo Meo, ufficio produzioni certificate ambiente e direzione servizi per lo sviluppo rurale di Ismea, in occasione dell'inaugurazione di Sana, salone del biologico, in corso a Bologna.

"Per il frumento duro il prezzo bio non ha differenza rispetto a quello convenzionale, comunque non capace di coprire il prezzo di produzione. Per il tenero c'è una situazione leggermente migliore per il bio. Per le colture tardo primaverili-estive c'è più margine e soprattutto sulla soia c'è un premium price. Per il girasole c'è un +105% in favore del bio.

Per le colture permanenti dell'ortofrutta c'è una considerazione importante: una stabilità dei prezzi nel corso degli anni, con meno volatilità, mentre per l'uva da vino molto dipende dai territori. In Sicilia il prezzo riconosciuto al produttore biologico è remunerativa. Altra filiera importante è quella dell'olio EVO, dove c'è alta volatilità negli ultimi anni, mentre quella del latte sta soffrendo per gli alti costi di produzione.

In conclusione le colture vegetali è in atto un crollo dei listini, dei prezzi all'orgine, mentre i prezzi al consumo sono aumentati nel 2023, serve che la distribuzione del valore lungo la filiera sia più proporzionale. Gli aumenti sono importanti, ma per le aziende è più importante la volatilità che impedisce una efficace programmazione".