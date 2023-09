Sana, Prandini: comunicazione centrale per il biologico per creare informazione, cultura e giusto prezzo

"Oggi abbiamo davanti una sfida, fatta di più fattori. La comunicazione è centrale e riguarda il biologico, il biodinamico e il tradizionale. Abbiamo chiesto una campagna istituzionale, solo così possiamo creare informazione e cultura, posizionando il prodotto al giusto prezzo".

Così Ettore Prandini, presidente Coldiretti, in occasione dell'inaugurazione di Sana, salone del biologico, in corso a Bologna.

"Più che di prezzo mi piace parlare di redditualità di chi produce, dobbiamo preoccuparci che gli agricoltori riescano ad ottenere una giusta soddisfazione del lavoro. Da tempo chiediamo un biologico Made in Italy, dobbiamo uscire dall'attuale empasse: più ci identifichiamo e più avremo credibilità.

Ci deve caratterizzare una regia nazionale verso l'estero e non delegare alle singole regioni, altrimenti non potremo competere con altri paesi. Questo significa crescere e capire i passi necessari da fare. C'è un ulteriore crescita, quella infrastrutturale, dove non possiamo perdere un solo centesimo del PNRR. La logistica su gomma ci penalizza, serve maggiore attenzione sulle rotaie, anche per limitare le emissioni. Il biologico è una grande opportunità, anche per le nuove generazioni. Non demonizziamo i settori tradizionali, siamo per tutti i soggetti della filiera agroalimentare, così possiamo superare anche il 25% di coltivazione a biologico richiesto dall'Europa.

Infine un'idea: che Ismea diventi come una Cassa depositi e prezzi per il nostro settore, così da evitare anche possibili acquisizioni dall'estero", conclude Prandini.