Saranno Famosi nel Vino: la seconda edizione alla Leopolda di Firenze dal 3 al 4 dicembre

Due giorni per raccontare le nuove cantine, le giovani realtà emergenti dell’enologia, le etichette più recenti che diventeranno cult nei prossimi anni. “Saranno Famosi nel Vino” torna in programma alla Stazione Leopolda di Firenze dal 3 al 4 dicembre 2023. Dopo il successo della prima edizione, ecco in programma il nuovo appuntamento dell’evento/format che mette insieme i migliori vini italiani creati nelle ultime cinque vendemmie e le migliori cantine sorte negli ultimi dieci anni propone anche per il 2023 oltre 200 etichette emergenti.

La manifestazione, destinata a wine lovers, buyers, ristoratori e sommelier, è un vero e proprio talent show del vino italiano, un modo divertente per scoprire “chicche” del vino, realtà enologiche destinate ad un grande futuro. Due giorni di degustazioni di vino e di eccellenze gastronomiche, esperienze, incontri, premiazioni, corsi, eventi e cene che coinvolgono i ristoranti della città e i grandi marchi della moda.

«Uno degli eventi del vino più innovativi del momento - spiega Ugo Venturini, organizzatore della manifestazione – la forte partecipazione della prima edizione ci ha spinto a proseguire questo che è per le cantine, soprattutto emergenti, un percorso di crescita, formazione, conoscenza, messa in rete».

Le “audizioni” per la prossima edizione. Al via proprio in questi giorni le audizioni per l’edizione 2023. Potranno accedere a questa selezione le cantine che abbiamo meno di 10 anni dalla nascita o etichette con meno di 5 anni di mercato. Il format è simile a quello della presentazione delle nuove collezioni dell’alta moda e mette sotto i riflettori tendenze e personaggi emergenti. Le cantine coinvolte presenteranno le proprie bottiglie in piccoli stand individuali dislocati lungo la Leopolda e potranno vendere direttamente i propri vini al pubblico partecipante a “Saranno Famosi”. Per i veri appassionati verranno organizzati seminari con degustazioni a tema. Un’area forum accoglierà gli speach dei futuri cult del vino.

Wine & Florence: l’evento si apre alla città. E’ la vera novità della seconda edizione della manifestazione. Un evento nell’evento nel quale le cantine partecipanti a Saranno Famosi invieranno le bottiglie del loro vino ad alcuni ristoranti fiorentini. Questi locali abbineranno i vini a menù studiati appositamente e esporranno le bottiglie in vetrina. All’evento esporranno 200 cantine e 20 produttori di eccellenze gastronomiche.

Per le informazioni sull’evento e su come partecipare www.sarannoafamosinelvino.it e info@sarannofamosinelvino.it