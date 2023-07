Sciopero, Coldiretti: pesa su crescita del 37% turisti stranieri

Una criticità che rischia di compromettere – sottolinea la Coldiretti – il ritorno in Italia di 33 milioni di turisti stranieri che prima del Covid avevano pernottato nella penisola durante l’estate. L’importanza degli arrivi dall’estero i è confermato dalla spesa che nel quadrimestre per gli stranieri – precisa la Coldiretti – è stata addirittura di 10,6 miliardi rispetto in aumento del 34% rispetto dello stesso periodo dell’anno precedente.

I vacanzieri dall’estero in Italia sono strategici per l’ospitalità turistica soprattutto nelle mete più gettonate anche perché – continua la Coldiretti – i visitatori da questi paesi hanno tradizionalmente una elevata capacità di spesa per alloggio, alimentazione, trasporti, divertimenti, shopping e souvenir. In particolare, il consumo di pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche l’acquisto di cibi di strada, souvenir o specialità enogastronomiche è per molti turisti la principale motivazione del viaggio in un Paese come l’Italia che è l’unico al mondo che può contare sui primati nella qualità, nella sostenibilità ambientale e nella sicurezza della propria produzione agroalimentare. Secondo la Coldiretti viene infatti destinato al cibo circa 1/3 del budget destinato dai turisti stranieri alle vacanze in Italia.