Scuola, Coldiretti, piano Welfare valorizza prodotti territorio

Coldiretti e il Ministero dell’Istruzione e del Merito hanno deciso di sviluppare sinergie e progetti riguardanti tematiche come la promozione delle competenze connesse all’educazione alimentare nelle scuole, la sostenibilità nell’alimentazione, lo sviluppo dell’economia circolare, nonché la promozione del consumo di cibo locale. E quanto afferma la Coldiretti in riferimento al Piano di Welfare per la scuola elaborato dal Ministro Giuseppe Valditara che prevede anche agevolazioni in particolare presso mercati e agriturismi che aderiscono alla convenzione sottoscritta dal ministero con Coldiretti e Campagna Amica

Per il raggiungimento di tali finalità nasce l’idea di percorsi di valorizzazione delle produzioni locali del territorio a km zero, per una sana e sostenibile alimentazione e corretti stili di vita, che si concretizzano all’interno dei mercati e degli agriturismi della rete di Campagna Amica.

“E’ importante sostenere il mondo della scuola e far conoscere i primati qualitativi, ambientali e gastronomici dell’agricoltura italiana anche promuovendo stili alimentari che valorizzano i prodotti del territorio” afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini.

Campagna Amica, promossa da Coldiretti, è la più grande rete di vendita diretta organizzata degli agricoltori al mondo che ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere, verso i cittadini, le scuole, le famiglie, informazione e consapevolezza sui temi dell’alimentazione e dello sviluppo sostenibile, valorizzando e tutelando i prodotti agricoli e agroalimentari di qualità legati al territorio, la biodiversità agricola italiana, le tradizioni e la cultura rurale. Campagna Amica conta su una Rete di oltre mille mercati in tutta Italia, di cui oltre 60 mercati coperti, 7.000 fattorie e oltre 2.000 agriturismi in tutta Italia.