“Scuola del Casaro”: al via la seconda edizione in linea con la lunga tradizione CREA sui formaggi a latte crudo

Si inaugura domani mercoledì 20 dicembre a Bella, in Basilicata, la seconda edizione della Scuola CREA per “Tecnico nelle produzioni lattiero-casearie tradizionali sostenibili”, un’iniziativa unica nel suo genere, soprattutto al Sud, che forma giovani in possesso di diploma tecnico-professionale o di competenze specifiche nel settore lattiero caseario. Si tratta di una figura professionale strategica che tuteli e valorizzi le tecniche di caseificazione, sostenendo le tradizioni e le innovazioni alla base dei prodotti caseari per favorire così la promozione dei territori e dei saperi, l’opportunità di nuovi presidi e nuova occupazione, tutelando al contempo prodotti e “modi di fare”.

Questa edizione, che si svolgerà da dicembre 2023 a giugno 2024, vede la partecipazione di 18 giovani sotto i 40 anni di età, di cui 9 donne, che avranno l’opportunità di studiare e di lavorare, a contatto con ricercatori, economisti ed esperti della produzione di formaggio. Il corso sarà articolato in moduli teorici sui formaggi a pasta dura e filata, fresca e molle, tradizionali e innovativi, metodologie di lavorazione del latte, caseificazione con diverse tipologie casearie e analisi sensoriali, marketing e commercializzazione dei prodotti caseari, etc. ) e moduli pratici in caseificio sia presso la sede sperimentale del CREA Zootecnia e Acquacoltura di Bella (Pz) e sia sul territorio regionale ed extra regionali per stage formativi presso caseifici.

Particolare attenzione, inoltre, sarà dedicata alla promozione di uno dei prodotti più qualificanti della zootecnia lucana, come il latte, (bovino, caprino, ovino), e del processo di lavorazione e trasformazione, pratica identitaria e strumento qualificante dei formaggi regionali.