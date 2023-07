Sebadas nuova denominazione IGP. De Carlo (FdI): Italia si conferma ai vertici europei per le eccellenze agroalimentari

Nuovo attestato d’eccellenza per il settore agroalimentare italiano: oggi è stata infatti ufficializzata in Gazzetta Ufficiale europea la registrazione delle “sebadas” della Sardegna come prodotto IGP. “L’Italia si conferma ancora una volta ai vertici europei per le sue eccellenze agroalimentari”, commenta il presidente della IX commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare al Senato, il senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo. “Con oltre 880 indicazioni geografiche riconosciute tra cibo, vino e bevande, l’Italia è la nazione europea con il maggior numero di prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti. Un primato che non è fine a sé stesso: il riconoscimento ci consente di poter difendere le nostre eccellenze dalle imitazioni, diventa strumento di richiamo e promozione turistica per i territori di origine ed è un 'certificato di qualità' per i cittadini, che ne vedono garantiti origine dei prodotti e modalità di lavorazione. Vedere quindi un nuovo marchio italiano in questo registro deve essere motivo di grande soddisfazione per l’intero comparto agroalimentare e per la nazione”.