Sergio Fava nuovo amministratore delegato di gruppo Montenegro

Sergio Fava è il nuovo Amministratore Delegato di Gruppo Montenegro. Ha assunto la carica a partire dal 19 Luglio, prendendo il posto di Marco Ferrari, che lascia l'incarico per perseguire altre opportunità.

"Annunciamo con grande soddisfazione e entusiasmo la nomina di Sergio Fava ad Amministratore Delegato di Gruppo Montenegro. Con la sua consolidata esperienza - ha dichiarato Simonetta Serágnoli, presidente di Gruppo Montenegro - siamo certi saprà guidare con grande successo il percorso di innovazione e di crescita dell'azienda, oggi sempre più competitiva sul piano nazionale e internazionale. Il Consiglio di Amministrazione di Gruppo Montenegro e la proprietà ringraziano l'Amministratore Delegato uscente, Marco Ferrari, per il lavoro svolto e per il contributo offerto in questi anni”.

Top manager di lungo corso con esperienza maturata in aziende leader di settore, Sergio Fava è entrato in Gruppo Montenegro nel 2015. Grazie alle sue comprovate competenze e doti di leadership, ha ricoperto ruoli di primo piano dal 2016 come Direttore della Divisione Spirit e dal 2020 come Direttore della Business Unit Italia, contribuendo in modo fondamentale allo sviluppo di Gruppo Montenegro.

Il suo percorso professionale lo ha visto, in precedenza, coinvolto per 3 anni nel gruppo IDV-Grand Met e per oltre 10 anni in Bacardi-Martini. È stato Direttore Generale e Amministratore Delegato in Comital (Brand Cuki e Domopak), Gancia-Russian Standard e in F.lli Branca Distillerie. Ha partecipato al rilancio di Parmalat dopo il crack finanziario, lavorando nel team di Enrico Bondi, nonché in qualitá di AD della società Panna Elena.

Sergio Fava guiderà ora Gruppo Montenegro, realtà imprenditoriale italiana, fondata nel 1885 e oggi leader di mercato nei settori alimentare e bevande alcoliche che vanta brand da sempre nell'immaginario degli italiani: Amaro Montenegro, Vecchia Romagna, Select Aperitivo, Rosso Antico, Infusi Bonomelli, Thè Infrè, Olio Cuore, Spezie Cannamela, Polenta Valsugana, Pizza Catarì. Iconici simboli del Made in Italy, che rappresentano al meglio la costante ricerca dell'eccellenza nel rispetto della tradizione e l'attenzione particolare alla qualità dei prodotti e alla loro sostenibilità, da sempre tratti distintivi di Gruppo Montenegro. Grazie ad una solida rete distributiva nazionale e internazionale, i brand del Gruppo si confermano ancora oggi dei veri e propri ambasciatori della cultura e della tradizione italiana.