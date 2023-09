Serpillo (UCI): Investire in Africa per contrastare la migrazione e promuovere l’eccellenza agroalimentare

“Investire in Africa, trasferendo il nostro know-how nel settore agroalimentare, offre due significativi benefici: il primo potrebbe rappresentare la risposta più efficace per contrastare il fenomeno migratorio, mentre il secondo potrebbe sostenerci nel migliorare la produzione di alimenti di alta qualità", ha affermato il Presidente Mario Serpillo in una recente dichiarazione. "L'Africa, un continente dalle immense opportunità, merita di essere sostenuta attraverso un approccio di cooperazione, evitando logiche predatorie.”

Il Presidente dell’UCI Mario Serpillo ha sottolineato che l'Africa ospita il 65% delle terre arabili del pianeta, insieme a notevoli riserve di acqua sotterranea, sebbene situate a profondità considerevoli. Questa ricchezza rappresenta un'opportunità straordinaria per lo sviluppo del continente e lo posiziona come una delle risorse chiave per affrontare le sfide globali.

Il Presidente ha poi focalizzato l’attenzione sul complesso fenomeno della migrazione e sulle drammatiche conseguenze, soprattutto umanitarie, ad esso correlate, sottolineando che la questione può essere affrontata con successo solo attraverso soluzioni a lungo termine basate sullo sviluppo economico sostenibile."

Possiamo condividere il nostro know-how agro-alimentare con i Paesi africani" - ha dichiarato il Presidente dell’Unione Coltivatori Italiani, Mario Serpillo - "contribuendo così a migliorare le loro capacità produttive e promuovendo la creazione di posti di lavoro a livello locale."

Il Presidente ha concluso la sua dichiarazione affermando che la sicurezza alimentare dovrebbe essere l'obiettivo principale dell'iniziativa, andando oltre la mera disponibilità di cibo per tutti. "La chiave è: più quantità di alta qualità; dobbiamo cioè progettare un mondo in cui ci sia del buon cibo sufficiente per tutti”.