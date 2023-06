Serpillo, UCI: La qualità e le eccellenze del settore agroalimentare italiano incassano la fiducia dei consumatori

Il Presidente dell'Unione Coltivatori Italiani, Mario Serpillo, commentando i dati dell’“Osservatorio” dell'UCI, a corredo diquelli forniti dall'Istat, si sofferma soprattutto su un elemento; la fiducia dei consumatori, tema che rimane cruciale per tutto l’agroalimentare italiano, soprattutto in considerazione delle sfide recentemente lanciate in ambito continentale.

"In un momento in cui il settore agroalimentare nostrano è fortemente impegnato in un aspro confronto politico, è fondamentale percepire la fiducia dei consumatori", ha affermato. "Difendere le nostre tradizioni, e centinaia di migliaia di imprese,è di vitale importanza, in quanto le conseguenze negative potrebbero ripercuotersi pesantemente sull'economia del Paeseintero". Riguardo alle previsioni, Mario Serpillo ha analizzato i dati relativi all'indice di fiducia dei consumatori, rilevando un aumento significativo da 105,1 a 108,6 punti nel mese di giugno 2023. Serpillo ha poi approfondito i quattro indicatori mensili calcolati a partire dalle componenti dell'indice, nei quali si registra un significativo aumento circa il contesto economico e verso il futuro, rispettivamente da 119,8 a 127,6 e da 112,6 a 118,4 mentre il clima personale e quello corrente hanno mostrato una crescita più contenuta.

Approfondendo l'analisi delle componenti degli indici di fiducia, Serpillo ha rilevato un peggioramento generale nel settore manifatturiero, mentre quello delle costruzioni ha avuto un aumento deciso delle attese sull'occupazione, accompagnato da un deterioramento dei giudizi sugli ordini. Nei servizi di mercato le opinioni sugli ordini sono peggiorate, mentre nel commercio al dettaglio i giudizi sulle vendite sono orientati al pessimismo.

Circa le esportazioni, il leader dell’UCI evidenzia una diminuzione, per il terzo trimestre consecutivo, del numero di imprese che segnalano ostacoli all’export, passato dal 40,3% nel primo trimestre 2023 al 34,7% nel secondo. Nel mese di aprile, l'export ha registrato una nuova flessione mensile, coinvolgendo sia l'area dell'UE che quella extra-UE, a causa della riduzione delle vendite di prodotti intermedi e beni di consumo. Nello stesso tempo, l'import ha avuto un marcato incremento congiunturale, interrompendo la dinamica negativa degli ultimi mesi e diffondendosi in tutti i raggruppamenti.

“La nostra organizzazione continuerà a lavorare per promuovere la qualità e far risaltare l'eccellenza dei prodotti italiani. Conservare la fiducia dei consumatori nel nostro sistema economico, ed agroalimentare in primis, è di vitale rilevanza”, ha concluso il numero uno dell’UCI.