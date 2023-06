Serpillo, Uci: pieno appoggio alle marinerie italiane che ribadiscono il proprio no al piano Ue che minaccia il settore

Il Piano d'azione proposto dalla Commissione Europea rappresenta un grave rischio per il settore ittico italiano", afferma il Presidente Mario Serpillo dell'Unione Coltivatori Italiani (UCI) e di Agripesca.

l'Unione Coltivatori Italiani (UCI) ed Agripesca, esprimono una profonda preoccupazione riguardo al piano proposto dal Commissario Europeo alla Pesca e all’ Ambiente Virginijus Sinkevicius. Questo piano, che prevede una forte limitazione della pesca a strascico in tutta Europa entro il 2030 e l'istituzione di ulteriori aree marine protette, solleva serie preoccupazioni riguardo agli effetti negativi che avrà sulle imprese, i lavoratori, i territori e l'economia del Paese.

"L'obiettivo del settore ittico italiano è la salvaguardia di un sistema che garantisce sicurezza alimentare e un approvvigionamento equo, salutare e sostenibile di prodotti ittici freschi, rispettando gli elevati standard di qualità, tracciabilità e certificazione europea", sottolinea il Presidente Mario Serpillo. Tuttavia, con il Piano proposto, migliaia di lavoratori, cooperative, imprese, famiglie e territori rischiano di essere privati del loro futuro.

Le associazioni e i sindacati di settore mettono in evidenza il fatto che il piano non considera adeguatamente l'impatto sociale ed economico di tali misure. La loro principale preoccupazione riguarda la totale dipendenza che si verrebbe a creare dall'estero per l'approvvigionamento di prodotti ittici, minando così la sovranità alimentare dell'Italia.

Con l'attuazione di questo piano, migliaia di lavoratori, cooperative, imprese, famiglie e territori rischiano di subire conseguenze disastrose.

Le marinerie italiane sottolineano che lo smantellamento indiscriminato della pesca a strascico comporterebbe un aumento delle importazioni da Paesi in cui la pesca non rispetta la legislazione italiana e europea in materia di ambiente, sicurezza e diritti dei lavoratori. Questa situazione creerebbe una concorrenza sleale per il settore ittico nazionale, compromettendo la sostenibilità economica delle imprese locali e mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro.

In Italia, la pesca a strascico rappresenta il 20% della flotta totale peschereccia, con 2.088 unità e circa 7.000 lavoratori impiegati. Inoltre, contribuisce al 30% degli sbarchi e al 50% dei ricavi del settore ittico nazionale. A livello europeo, questo tipo di pesca rappresenta il 25% degli sbarchi totali di prodotti ittici e genera il 38% dei ricavi, coinvolgendo oltre 7.000 imbarcazioni.

È essenziale che l'Italia si opponga a tali misure, difendendo il proprio settore ittico e preservando la sovranità alimentare del Paese. Il Presidente dell’Uci e di Agripesca, Mario Serpillo, invita le Istituzioni nazionali ed europee a considerare attentamente le conseguenze economiche e occupazionali di questo Piano, al fine di adottare soluzioni che siano sostenibili dal punto di vista sociale, economico ed ambientale.