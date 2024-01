Serpillo (UCI), Start up italiane in agricoltura: la rivoluzione digitale e sostenibile è già in atto

Il Presidente dell’UCI-Unione Coltivatori Italiani, Mario Serpillo, ribadisce l’importanza delle nuove tecnologie applicate all’agricoltura che, tra i vantaggi offerti, creano una connessione diretta tra produttori e consumatori, promuovendo una visione moderna e sostenibile del sistema produttivo.

Una ricerca condotta dalla Società di servizi Growth Capitalevidenzia come nei primi 11 mesi del 2023 le Start up italiane, attive nel settore food and agriculture, hanno raggiunto risultati straordinari, raccogliendo un totale di 95,7 milioni di euro attraverso fondi di venture capital.

Secondo questo studio, uno su dieci dei round di finanziamento iniziale in Italia è dedicato proprio al settore agricolo, sottolineando la rilevanza strategica di questo comparto nell'economia del Paese.

Il Presidente Mario Serpillo ha dichiarato: “L'innovazione tecnologica nel settore agroalimentare italiano, oltre ad essere una risorsa per la nostra economia, è fondamentale per favorire la crescita anche in quelle zone del nostro Paese che presentano maggiori criticità e sono più esposte al rischio di abbandono. È fondamentale creare connessioni tra Start up ed Aziende, affinché l'evoluzione del settore non sia solo un acceleratore di progresso per alcuni, ma un percorso di inclusione e di sviluppo condiviso per tutte le realtà agricole”.

Le tecnologie più avanzate, come l'uso di droni per il monitoraggio dei campi, l'intelligenza artificiale per l'ottimizzazione delle colture e l'Internet delle cose (IoT) per la gestione dei dati agricoli, stanno diventando parte integrante delle pratiche agricole quotidiane.

Il 2023 ha rappresentato un periodo di crescita senza precedenti per le Start-up impegnate nella sostenibilità e nell'agricoltura di precisione: sono state sviluppate soluzioni innovative per ottimizzare l'uso delle risorse, ridurre gli sprechi e migliorare la resilienza delle colture. Un esempio tangibile è quello delle tecnologie applicate all’irrigazione intelligente, con cui si ottiene un notevole risparmio idrico e si gestiscono in modo più efficace e mirato i bisogni idrici di ogni singola coltura.

Il panorama degli investimenti ha evidenziato una marcata tendenza alla diversificazione, con un particolare interesse nel settore della grande distribuzione di prodotti alimentari, che si è affermato come leader per il numero di round di finanziamento chiusi. Seguono l‘agricoltura verticale e le proteine alternative.

L’agricoltura verticale, infatti, che ha come scopo principale di massimizzare il n° di piante a metro cubo, ha conquistato la prima posizione per l'ammontare del totale investito, registrando un aumento del 65% rispetto al 2022. Questi dati sottolineano l'attenzione crescente verso le tecnologie innovative applicate all'agricoltura in ambiente controllato.

Mario Serpillo ha osservato: "L'evoluzione verso la connessione diretta del rapporto tra produttori e consumatori rappresenta un passo significativo per una maggiore trasparenza e tracciabilità dei prodotti agricoli, soprattutto nel food retail, ovvero nella rete di distribuzione dei prodotti alimentari. La consapevolezza dei consumatori riguardo all'origine e alla sostenibilità degli alimenti è in costante crescita, e la possibilità di accedere a informazioni dettagliate offre fiducia nell'acquisto di prodotti di alta qualità e sostenibili. Un cambiamento che non solo risponde alle esigenze dei consumatori, ma contribuisce anche a valorizzare il lavoro degli agricoltori! È fondamentale sostenere questa tendenza, promuovendo l'adozione di soluzioni digitali nelle Aziende agricole ed incoraggiando la collaborazione tra produttori e consumatori. Così facendo non solo aumenteremo la consapevolezza dei consumatori, ma creeremo un legame più forte, anche culturale, tra chi coltiva la terra e chi ne acquista i prodotti”.