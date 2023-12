Serpillo, Unione Coltivatori Italiani: Tradizione, ricerca edinnovazione per il futuro del Made in Italy

Il Presidente Nazionale dell'Unione Coltivatori Italiani (UCI), Mario Serpillo, ha manifestato preoccupazione in merito all'approvazione del Disegno di Legge proposto dal Ministro Lollobrigida, il quale impone il divieto della produzione, commercializzazione e della ricerca scientifica per la carne prodotta in laboratorio.

"Noi non intendiamo svalutare le nostre tradizioni o rinunciare alle eccellenze del Made in Italy, anzi ribadiamo ancora una volta che è necessario preservare le radici culturali e gastronomiche del nostro Paese. Tuttavia, è altrettanto importante volgere uno sguardo alle future forme di sostentamento legate al crescente fabbisogno alimentare mondiale e tutelare la libertà dei consumatori, garantendo loro la possibilità di fare scelte informate", dichiara il Presidente Mario Serpillo, sottolineando la necessità di un equilibrio tra tradizione e innovazione.

La maggioranza parlamentare ha concentrato il suo ruolo sulladifesa della tradizione gastronomica nazionale, sostenendo che il settore delle carni sarebbe stato minacciato dalla carne prodotta in laboratorio, senza lasciare spazio per entrambe le forme di produzione.

Il Presidente Mario Serpillo ha richiamato l’attenzione sulla necessità che la scienza completi il proprio percorso al fine di poter dimostrate la salubrità e le proprietà nutrizionali della carne prodotta in laboratorio, qualora si prevenga a questo risultato; inoltre dovrà essere chiarito come verranno fatti valere i diritti relativi ai brevetti. D’altro canto, egli afferma che il divieto imposto per legge può arrecare danno alle imprese e agli investitori italiani, impediti dal condurre ricerche e fare impresa nel settore, a differenza di quanto avviene nel resto d'Europa.

Il Presidente dell'UCI per contro ha osservato che la filiera tradizionale della carne presenta criticità ambientali significative,che non possono più essere ignorate o minimizzate, come il costo elevato in termini di benessere animale, l’elevato consumo di acqua e di emissioni di anidride carbonica. “Non bisogna cadere nell’errore di demonizzare l’uno o l’altro sistema di produzione - esorta il Presidente - ma capire la necessità di esplorare alternativee soluzioni integrative come quella della carne coltivata, che nel tempo potrebbe offrire dei vantaggi anche contro l'antibiotico-resistenza derivante dagli attuali modelli di allevamento nel settore zootecnico.”

Il Presidente Mario Serpillo prosegue sottolineando che “privare gli italiani della possibilità di scegliere la carne coltivata significa limitare il loro diritto alla scelta e rimanere ancorati a una visioneprotezionistica delle tradizioni che rischia di escluderci dalle sfide future. L’imposizione di restrizioni, nel caso della carne coltivata,potrebbe penalizzare l'Italia anche nella sua partecipazione allo sviluppo dell'industria agroalimentare ed ostacolare la suacompetizione nei mercati futuri. La pluralità di scelta - conclude il Presidente dell’UCI - non può compromettere le nostre tradizionila cui sopravvivenza continua invece a rimanere saldamente legata all’innovazione.”