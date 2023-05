Settimana della biodiversità pugliese, Confeuro: momento di riflessione per migliorare rispetto all’ambiente

E’ da poco iniziata la settimana della Biodiversità Pugliese, una serie di eventi e incontri legati alla tutela dell’ecosistema naturale, voluti per celebrare la Giornata Nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. La manifestazione, giunta alla sua sesta edizione ha come scopo il coinvolgimento di scuole, enti e associazioni nella tutela dell’ecosistema naturale.

La puglia si dimostra ancora una volta motore del cambiamento e della riflessione sui temi cari all’ambiente e alla biodiversità agricola. In questa settimana ricca di eventi i partecipanti saranno informati sul complesso lavoro per la tutela della biodiversità pugliese e sule opportunità di sviluppo che la difesa del patrimonio rurale, zootecnico e forestale rappresentano per la Puglia – afferma Andrea Michele Tiso, Presidente di Confeuro.

Per Confeuro, eventi del genere sono necessari alla crescita della consapevolezza della varietà e quantità delle colture presenti in Puglia e alla sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente per i ragazzi delle scuole. Gli eventi meteorologici di questi giorni sono sotto gli occhi di tutti e ci invitano a riflettere sulla fragilità degli ecosistemi. Bisogna iniziare ad adottare comportamenti più responsabili verso l’ambiente, riducendo al massimo sprechi, surriscaldamento globale e inquinamento. Riteniamo che la settimana della biodiversità sia un mattoncino importante per la costruzione della cultura agroalimentare e dell’alimentazione, materie che devono essere insegnate alle nuove generazioni fin da bambini – conclude il Presidente Tiso.