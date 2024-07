Settore avicolo. Unaitalia, Forlini: tavolo di filiera passo strategico per comparto di eccellenza della zootecnia

"L'istituzione di un tavolo di filiera per il settore avicolo è un passo strategico per costruire soluzioni e percorsi per il futuro di un comparto di eccellenza della zootecnia italiana come quello che rappresentiamo: ringraziamo il Sottosegretario La Pietra per aver voluto dar impulso all'iniziativa e apprezziamo la volontà di un sempre maggiore coordinamento anche con il Ministero della Salute che sarà parte del tavolo. Lavoreremo con impegno per definire le priorità e contribuire a migliorare le prospettive delle imprese e di tutti gli operatori della filiera che ogni giorno lavorano per far arrivare sulle tavole degli italiani prodotti di qualità, di alto valore proteico ed essenziali per una dieta equilibrata e accessibile a tutti".

Lo dichiara Antonio Forlini, presidente di Unaitalia, associazione di rappresentanza del settore avicolo, a seguito della riunione di ieri al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, presieduta dal Sottosegretario Patrizio La Pietra, durante la quale è stata annunciata l’intenzione di voler formalmente istituire il Tavolo di filiera avicolo.