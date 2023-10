Settore birraio, Cerreto (FDI): fortemente in crescita e strategico per la nostra economia

“Il settore birraio fortemente in crescita per noi è considerato strategico, sin dall’inizio del nostro insediamento abbiamo ben compreso la rilevanza della filiera e nonostante fossimo da pochi mesi al Governo abbiamo nel decreto mille proroghe scongiurato un aumento della pressione fiscale che auspichiamo mantenere anche quest’anno. L’attenzione nei confronti di questo settore nasce per la consapevolezza che lo stesso investe nel nostro Paese ed anche nella filiera agroalimentare. Mi piace sottolineare che da tanti anni al MASAF esiste un centro di certificazione per il luppolo che vede nell’Università di Parma e nella direzione per le politiche internazionali ed europee quale ente di certificazione. Ciò testimonia che l’amministrazione pubblica, in particolare il Ministero che con il Ministro Lollobrigida ha implementato questo centro, ci tiene ad aumentare la produzione anche della materia prima che per noi diventa un dato centrale da divulgare perché tanti produttori devono sapere che se vogliono investire anche sulla produzione di luppolo autoctono hanno tutte le condizioni scientifiche ed amministrative per farlo. Il comparto birrario oggi è capace di coniugare virtuosamente sia l’aspetto di una grande azienda e sia le realtà artigianali sempre più apprezzate dal consumatore. Fioriscono tantissimi marchi nel nostro Paese quasi omogeneamente rappresentati in tutte le regioni e questo significa che indipendentemente dalla nostra tradizione che ci vede leader come in quello vitivinicolo, riteniamo che lo spazio di crescita ci sia ed è auspicabile che nella prossima legge di bilanci si possa continuare a mantenere gli stessi standard fiscali dello scorso anno.” Così l’on. Cerreto partecipando in delega del Ministro Lollobrigida alla conferenza stampa di presentazione del 7° rapporto di Osservatorio Birra.