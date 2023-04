Siccità, Bergamini (Lega): in prima linea per contrastare problema ormai strutturale

“Il fenomeno della siccità sta mettendo a dura prova tutti i nostri comparti produttivi. Nel settore dell’agricoltura incidenze che prima si misuravano in un arco temporale di 10 anni oggi si sviluppano all’interno di un unico anno solare. I fiumi e i laghi stanno segnando parametri che non si erano mai visti in precedenza, e alcune regioni già oggi sono in forte crisi. Dobbiamo agire subito: servono nuove strategie per far fronte al cambiamento climatico, considerando il problema della siccità non più come temporaneo o straordinario. L’istituzione di una cabina di regia, che come Lega accogliamo in modo positivo, è la risposta più efficace, poiché permetterà di affrontare in modo strutturale la questione, non solo percependola come emergenza. Da una parte, infatti, sarà possibile intervenire concretamente nella realizzazione di invasi, nuove canalizzazioni, nell’aumento della capienza dei corsi d’acqua presenti nei nostri territori. L’insieme di azioni, da quelle infrastrutturali a quelle di diffusione di una nuova consapevolezza dell’uso delle risorse, saranno uno strumento fondamentale. Dobbiamo dare al Paese una nuova strategia, per questo la Lega sarà sempre in prima linea per far fronte al problema della siccità”.

Lo dichiara il deputato della Lega e capogruppo in commissione Agricoltura, Davide Bergamini.