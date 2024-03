Siccità: Centinaio, bene Salvini su piano idrico straordinario

L’iniziativa del ministro Salvini di anticipare un piano idrico straordinario già nei prossimi mesi è giusta e necessaria. L’Italia vive un ritardo cronico nella capacità di gestire le risorse idriche e i cambiamenti climatici non hanno fatto altro che aggravare la situazione. In attesa di un programma di interventi più strutturato, come quello elaborato dal Commissario straordinario, non possiamo perdere altro tempo o larghe aree del Paese si ritroveranno a fare i conti con la carenza di acqua non solo già quest’anno, ma anche il prossimo. Dobbiamo scongiurare in ogni modo questo scenario, che sarebbe drammatico per il territorio italiano e metterebbe in ginocchio la nostra agricoltura. Mi auguro quindi che tutti i Ministeri coinvolti diano il loro contributo affinché si possano individuare rapidamente le opere più urgenti e le risorse disponibili”. Lo afferma in una nota il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, responsabile del dipartimento Agricoltura e Turismo della Lega.