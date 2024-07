Siccità: Centinaio, costruire dissalatori in regioni con scarse piogge

“Per combattere il problema della siccità, dobbiamo avere il coraggio di scommettere su tecnologie ancora troppo poco diffuse nel nostro Paese, come i dissalatori. Perché è vero che dighe e invasi sono essenziali per conservare l’acqua piovana, ma in regioni come la Sicilia dove le piogge scarseggiano sempre, il mare è l’unica grande risorsa alla quale possiamo attingere. Sia i cittadini che l’agricoltura trarrebbero enormi benefici dallo sviluppo di questi impianti, potendo contare su acqua potabile e utilizzabile a fini irrigui per tutto l’anno e con qualsiasi condizione climatica. Sarebbe una vera rivoluzione”. Lo afferma il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, responsabile del dipartimento Agricoltura e Turismo della Lega.

“A mio parere, bisogna quindi mettere in campo una doppia strategia: manutenzione e costruzione di dighe e invasi per raccogliere l’acqua laddove nella stagione invernale generalmente c’è, desalinizzazione dove la siccità è un fenomeno più stabile e diffuso. Se nel primo caso il governo sta facendo notevoli passi avanti, soprattutto con il Piano idrico elaborato dal ministro Salvini, sui dissalatori siamo rimasti praticamente fermi al decreto ‘Siccità’ dello scorso anno, che ha snellito le procedure necessarie alla loro costruzione. Ora dobbiamo passare dalle regole agli investimenti, puntando su tecnologie avanzate che hanno reso questa opzione sempre più praticabile, grazie all’abbattimento dei costi energetici e alla gestione sostenibile degli scarti”, spiega il senatore della Lega.

“Nel Mediterraneo, Paesi come Spagna e Israele sono già all’avanguardia in questo campo. Noi non dobbiamo rincorrere, perché abbiamo come loro risorse e potenzialità, ma dobbiamo avere più fiducia. Non è accettabile che in un grande Paese come il nostro si debba parlare ancora di razionamento dell’acqua, con effetti negativi anche sul turismo, o di campi inariditi e coltivazioni lasciate morire”, conclude Centinaio.