Siccità, Confcooperative Fedagripesca: in Sicilia, danni per oltre 2.7 miliardi, occorre intervento del governo

“La siccità estrema che colpisce in questi giorni la Sicilia sta arrecando gravi danni al comparto agricolo, stimati già in 2,7 miliardi di euro, pari a un quarto del valore della produzione agricola regionale. Chiediamo al Governo un intervento immediato, che passi attraverso il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale e una piena operatività del fondo mutualistico nazionale. Va reso altresì al più presto operativo il sistema dei risarcimenti e occorrono nel contempo incentivi per sviluppare e implementare il sistema assicurativo agricolo”.

È quanto chiede il Presidente di Confcooperative Fedagripesca Carlo Piccinini in merito alla difficile situazione che si è venuta a creare in Sicilia, a causa dell’aumento delle temperature che sta causando siccità, alluvioni, cuneo salino e impoverimento dei suoli. “I raccolti di grano sono fortemente a rischio – spiega Piccinini - l’ortofrutta è in sofferenza e anche la vendemmia regionale alle porte rischia di subire un duro colpo, con il paradosso che solo fino a poco fa le aziende hanno fatto ricorso dapprima alle misure di distillazione e poi a quelle sulla vendemmia verde, finalizzate all’obiettivo di contenere la produzione”.

Secondo il presidente di Confcooperative Fedagripesca, “è in generale tutto il quadro a livello nazionale a destare preoccupazioni, a causa di eventi climatici estremi: al Nord preoccupano le eccessive piogge, al Sud gli invasi sono ai minimi storici. Questa situazione compromette i raccolti e la redditività stessa delle imprese agricole”.

Per questo Confcooperative Fedagripesca sottolinea “la necessità di un'azione rapida e coordinata a livello nazionale per affrontare la crisi climatica e garantire la sopravvivenza del settore agricolo, fondamentale per l’economia e la sicurezza alimentare del Paese”.