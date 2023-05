Siccità, Vincenzi: soddisfatti per la nomina di Nicola Dell’Acqua, Anbi pronta a lavorare insieme

"Siamo particolarmente soddisfatti della nomina di Nicola Dell'Acqua, un professionista estremamente competente del quale abbiamo già avuto l'opportunità di conoscere e frequentare la passione e conoscenza con la quale si rapporta agli interessi collettivi delle imprese e dei cittadini soprattutto nel settore idrico". Così ad AGRICOLAE il presidente Anbi Francesco Vincenzi nel commentare la nomina in Cdm di Nicola Dell'Acqua commissario alla Siccità.

"Nel momento in cui anche le vicende romagnole hanno dimostrato come in 48 ore questo paese possa passare dalla siccità, all'alluvione per tornare presumibilmente alla siccità, crediamo che la collaborazione tra i consorzi di bonifica, le loro competenze idraulico-ambientali e la loro capillare presenza sul territorio ed una istituzione centrale e creata e voluta dal governo per affrontare in maniera definitiva una tematica così cocente, possa dare vita a nuove opportunità per le imprese, ii territori e i cittadini consumatori tutti".