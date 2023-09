Signorvino sceglie Parmigiano Reggiano: parte una nuova alleanza fra la catena di enoteche e la Dop emiliana

Signorvino sceglie Parmigiano Reggiano: parte una nuova alleanza fra la catena di enoteche con cucina ideata nel 2012 da Sandro Veronesi, fondatore del Gruppo Calzedonia, con più di 30 punti vendita in Italia e la Dop più amata e premiata nel mondo, rappresentata dal suo Consorzio. Con questo progetto, Signorvino inizia un percorso di partnership con uno dei marchi più noti del panorama alimentare italiano scegliendo per la categoria “formaggi duri” l’icona italiana del “Parmigiano Reggiano”, da oggi disponibile nei punti vendita Signorvino in Italia a corredo delle ricette proposte in menù. La sinergia tra i due marchi intende rimarcare la condivisione dei valori espressi da Parmigiano Reggiano nel suo “brand manifesto”, mentre alla base della decisione di Signorvino c’è la conferma del percorso di sempre continuo miglioramento della propria offerta all’insegna della valorizzazione di un brand che è garanzia di qualità e di italianità. Nei prossimi mesi una serie di attività di comunicazione in store andrà a rafforzare questa alleanza, l’unica in cui ha creduto Signorvino con un Consorzio. Un incontro che verrà inoltre celebrato il 14 settembre con un aperitivo con dj, il cui tema sarà il “viaggio nel gusto”, presso il Signorvino Store in piazza Barberini a Roma, a partire dalle 19:00. I partecipanti potranno inoltre assistere a uno showcooking con una forma di Parmigiano Reggiano.

Grazie all’estrema versatilità e alla biodiversità delle razze bovine (frisona italiana, bianca modenese, bruna, rossa reggiana), delle stagionature (dai 12 agli oltre 48 mesi) e dei prodotti “certificati” (dal prodotto di Montagna al Kosher, dall’Halal al Biologico), il Parmigiano Reggiano è un formaggio che, per la sua complessità di aromi e struttura, è in grado non solo di conferire un tocco di carattere unico ai grandi piatti e di figurare nei menù dei migliori chef del mondo, ma anche di abbinarsi con disinvoltura a dessert, prodotti ittici e, soprattutto, ai grandi vini, sia per un calice da aperitivo sia per abbinamenti più arditi. Le stagionature più giovani (12-19 mesi), ad esempio, caratterizzate da sentori delicati di latte fresco, yogurt, burro, sono ottime come aperitivo in pairing a vini bianchi e frizzanti, o con vini fermi non troppo corposi. Quelle più importanti, fino a oltre i 36 mesi, invece, possono accompagnare non solo vini strutturati e da meditazione, ma anche i grandi spirits, dagli scotch whisky ai vermouth, dai gin al sake giapponese.

«Siamo orgogliosi di aver trovato in Signorvino e nei suoi manager la volontà di avviare un percorso di collaborazione che potrà rappresentare per tutta la ristorazione, italiana e nel mondo, un modello innovativo e di riferimento nella comunicazione e valorizzazione delle eccezionali unicità del Parmigiano Reggiano», ha affermato Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio. «La nostra Dop è unica, ma c’è un Parmigiano Reggiano per tutti i gusti: la biodiversità delle razze bovine e le tante stagionature offrono gusti, sapori, sfumature ed emozioni estremamente variegate che gli consentono di abbinarsi con estrema naturalezza e versatilità ai grandi vini, soprattutto alle bottiglie d’eccellenza italiane. È tutto questo a renderlo diverso dagli altri formaggi e a far sì che sia un’icona del nostro stile di vita, amata dai consumatori in Italia e all’estero».

«Permettere ai nostri clienti di sperimentare il meglio della produzione vinicola e gastronomica italiana è uno dei nostri obiettivi: con questa partnership oggi Signorvino può confermarsi come un solido punto di riferimento per tutti coloro che hanno voglia di esplorare l’incredibile patrimonio enogastronomico del nostro Paese», sottolinea Federico Veronesi, con la famiglia, proprietario del brand Signorvino.