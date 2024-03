Sindacati: grande affermazione della Fai-Cisl in Latteria Soresina a Cremona

Grande affermazione per la Fai-Cisl in Latteria Soresina, la cooperativa di trasformazione più importante del settore e realtà industriale i cui prodotti sono esportati in tutto il mondo: nelle elezioni delle Rsu, la Federazione agroalimentare cislina si è aggiudicata 6 dei 9 seggi disponibili, ottenendo ben 149 voti su 221 votanti.

“Esprimiamo grande soddisfazione per il risultato ottenuto dalla nostra lista, che va a rafforzare la nostra presenza in uno stabilimento storico, punto di riferimento per tutto il territorio cremonese”, commenta Paola Marazzi, Segretaria Generale della Fai-Cisl Asse del Po, che aggiunge: “Abbiamo registrato un’alta partecipazione al voto, segno del grande interesse manifestato dalle lavoratrici e dai lavoratori che attendono nei prossimi mesi anche il rinnovo del Contratto Provinciale delle Latterie della Provincia di Cremona. La costante e quotidiana presenza della Fai e il continuo confronto con i lavoratori, la capacità di saper interpretare e rappresentare le loro esigenze unite alla consapevolezza e alla puntuale conoscenza delle produzioni che interessano lo stabilimento – conclude la sindacalista – hanno premiato la nostra federazione incoraggiandoci a fare sempre di più e meglio nell’interesse di tutte le persone che rappresentiamo: agli eletti Marco Vitali, Gianmario Mori, Paolo Zanini, Marcello Armanni, Silvio Galioto, Enrico Mussi, facciamo i nostri complimenti e gli auguri di buon lavoro per continuare a crescere nel solco del lavoro svolto finora”.

Nata nel 1900 come cooperativa di trasformazione e a fronte dell’esigenza di creare un’unione salda tra agricoltori e produttori di latte, Latteria Soresina vanta oggi circa 200 soci e una vasta gamma di prodotti lattiero caseari, tra cui il celebre Grana Padano, di cui è il primo produttore al mondo.

Un commento positivo sulle elezioni Rsu giunge anche dal Segretario Generale della Fai-Cisl nazionale, Onofrio Rota: “L’alta partecipazione alle elezioni in azienda e la fiducia ottenuta dalla nostra federazione – afferma il leader del sindacato – sono un ottimo segnale di incoraggiamento a rafforzare la nostra identità di organizzazione libera, autonoma, riformista, responsabile, che mira a implementare il protagonismo dei lavoratori e delle lavoratrici per rafforzare tutele, solidarietà, qualità del lavoro: davvero complimenti a tutta la squadra e auguri di buon lavoro agli eletti”.