Sisma 2016, Castelli: evitare spopolamento dando impulso ad attività agricole e zootecniche. VIDEOINTERVISTA

Roma - “Dopo otto anni abbiamo finalmente impresso un cambio di passo ad una ricostruzione dei territori danneggiati dal sisma del 2016/17, che aveva subito molte false partenze. Ma proprio in questo momento, in cui finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel, è necessario concentrarsi sulla seconda gamba della ricostruzione, che è il rilancio economico e sociale, per evitare che lo spopolamento renda di fatto inutile tutto lo sforzo che stiamo facendo.”

Così il Senatore Guido Castelli commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici

“Da questo punto di vista una delle risposte allo spopolamento è proprio lo stimolo e la sollecitazione delle attività agricole e zootecniche che da sempre hanno rappresentato la ricchezza di quei territori.

Attraverso questo protocollo vogliamo introdurre innovazione e sperimentazione in quelle filiere che animano il nostro settore agricolo e il 15% delle imprese agricole italiane sono proprio condensate in quel territorio. Io ringrazio il ministro Lollobrigida che ha capito e non poteva che essere così, che uno degli strumenti per gestire l'ambiente è proprio la presenza dell'uomo nei territori e che da qualche tempo stanno scontando una rarefazione della presenza umana”.