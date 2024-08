Sisma 2016, Lollobrigida: con firma protocollo d’intesa nuovo slancio a territori e attività. VIDEOINTERVISTA

"Come ho già fatto in conferenza stampa, ringrazio nuovamente il senatore Castelli che ha dato uno slancio a interventi su territori che non possono aspettare un giorno". Così il ministro Francesco Lollobrigida a margine della firma del protocollo d'intesa tra il Masaf e la Struttura Commissariale sisma presso il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

"Devono avere tutto il sostegno non solo per ricostruire gli edifici, ma per ricostruire quel tessuto che permette di garantire economia, ambiente e che merita l'attenzione di tutto il governo, tutte le istituzioni. Ringrazio i presidenti e gli assessori regionali che hanno partecipato alla Conferenza di oggi e che vedono anche il nostro ministero coinvolto direttamente perché le attività agro silvo pastorali e le attività economiche di valorizzazione delle produzioni sono decisive per poter di nuovo antropizzare delle aree che hanno visto con la scomparsa dell'uomo anche la scomparsa della manutenzione del territorio, con gravi danni in quelle aree per l'economia di carattere generale ma anche per le aree a valle, perché dove non c'è manutenzione del territorio a monte ci sono disastri a valle".