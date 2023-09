Sky Tg24, Lollobrigida: “Carta dedicata a te” un successo, aiutiamo famiglie. Con Meloni Italia tornata al centro in Ue. Si a immigrazione regolare, contrastare quella irregolare

“La carta dedicata a te è stata un successo, aiutiamo le famiglie in difficoltà e ringrazio anche la distribuzione per la scontistica applicata che aiuta ulteriormente le famiglie. Si tratta di un mese di spesa, andremo ad aiutare ulteriormente le famiglie con questo sostegno incentivando anche le filiere e quindi l’economia e il lavoro. L’INPS effettua il calcolo ogni anno per vedere chi può usufruirne. In legge di stabilità puntiamo a confermarla e ampliarla.”

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida nel corso del suo intervento a Sky Tg24.

Sulla manovra:

“Possiamo fare meglio perché abbiamo tante potenzialità, penso a export agroalimentare. Negli anni passato però si è costruita poca strategia, non abbiamo avuta stabilità negli obiettivi. Adesso abbiamo anche guerra Ucraina che non dà sicurezza e in questo contesto la gente consuma meno. Mancanza approvvigionamento grano altro problema, abbiamo vissuto di certezza ma oggi capiamo che alcune scelte di fondo non sono state corrette.

Indice di occupazione tocca dei record, ora la Meloni sta dando una strategia per dare un ruolo centrale all’Italia. Abbiamo fatto una pianificazione ma serve un tempo fisiologico per applicarlo. Italia era un fanalino di coda in Europa ed ora non lo è più.

Non c’è nulla di allarmante ora in ambito investitori. Certo la guerra incide ma nei confronti dell’Italia non c’è sfiducia, lo sottolinea qualche giornale straniero ma l’Italia si sta stabilizzando ed io guardo i dati reali. Stiamo dando risposte alle bolle create da provvedimenti passati e sconclusionati come il super bonus.

Sulla filiera agroalimentare.

Non siamo importatori di grano ucraino e questo non incide in maniera particolare. Serve però una maggiore distribuzione del valore. Inoltre l’Europa deve tornare a fare interessi comuni e non solo di alcuni paesi. La Polonia ha ospitato milioni di profughi ucraini, è il paese più solidale, ma non si può gravare il loro import chiedendo di accogliere tutto il grano ucraino. Serve atteggiamento solidaristico, possiamo mediare come Italia all’interno dell’Ue perché tocca ripartire le criticità tra i paesi membri.

Su immigrazione:

Italia paese di migranti, non siamo contro l’immigrazione ma vogliamo quella legale. Immigrazione illegale va contrastata. Dobbiamo esaurire richiesta interna di occupazione e abbiamo aumentato di 40mila i flussi regolari per i lavoratori. Nel triennio 120mila lavoratori l’anno. In Italia c’è chi ha percepito reddito cittadinanza ma hanno rifiutato altri lavori, quei lavori che fanno gli immigrati.

Francia chiude confini, Germania finanzia Ong ma non accoglie quei profughi poi. Germania ha fatto selezione d’ingresso. Italia non può assecondare le mafie, che organizzano i flussi irregolari. La legalità è il principio cardine, si alla immigrazione regolare, no a quella irregolare.