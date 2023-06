Sostenibilità, Calzolari (Granarolo): doveroso continuare a crescere, ma facendolo in maniera sostenibile. VIDEOINTERVISTA

"Abbiamo deciso di non scindere e di non mettere in contrapposizione questi due concetti. Pensiamo che sia doveroso crescere, ma facendolo in maniera sostenibile. La sostenibilità, c'è chi dice, che richieda una riduzione della produzione, ma il nostro ruolo è proprio produrre cibo. Arriveremo fino a 10 miliardi e dovremo avere cibo di qualità. L'esperienza ci mette a disposizione nuove conoscenze e su questo ci confronteremo".

Così ad AGRICOLAE Gianpiero Calzolari, presidente Granarolo, a margine della tavola rotonda “L’Italia che cresce. La sostenibilità che diventa normalità” promossa da Granarolo in sinergia con ASVIS e ospitata dal CNEL.

"Il Made in Italy è un biglietto da visita fantastico, che ci siamo guadagnati con prodotti di qualità. Dobbiamo cavalcare questa onda e nostri prodotti dovranno essere accompagnati da una attestato di sostenibilità. Siamo in grado di produrre cose buone che rispondono a esigenze di sostenibilità: così si apriranno nuove opportunità per tutta la filiera agricola".