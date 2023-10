Sostenibilità: nasce la certificazione “Bio Eco Saloni Aiab” a tutela dei consumatori, mercato cosmesi bio vale 2,8 mld di euro

E’ nata la certificazione “Bio Eco Saloni AIAB” il nuovo disciplinare, all’avanguardia a livello europeo, redatto da AIAB e Phitofilos che permette di garantire l'utilizzo preponderante di prodotti Bio Eco Cosmesi AIAB nei saloni di bellezza, assicurare una formazione costante e adeguata del personale, promuovere l'adozione di pratiche sostenibili nella gestione ambientale dei saloni, offrire ai clienti una consulenza personalizzata e informazioni dettagliate sui prodotti utilizzati.

La certificazione richiede inoltre ai saloni di acconciatura professionale che almeno il 50% dei prodotti utilizzati per la colorazione dei capelli corrisponda a erbe e miscele tintorie 100% vegetali, regolarmente registrate al CPNP, come da Regolamento (CE) 1223/2009.

L’attenzione dei consumatori verso la cosmesi bioeco e sostenibile è in costante crescita. Non si tratta di un trend passeggero, ma di una rivoluzione in atto che coinvolge l’intero settore: i prodotti a connotazione naturale e sostenibile hanno un forte impatto sul mercato italiano con un peso sul totale dei consumi di cosmetici del 25%, pari a oltre 2.890 milioni di euro.

Da un lato c’è infatti la volontà diffusa tra produttori e consumatori di rispettare sempre più il nostro Pianeta, attraverso scelte etiche e consapevoli, dall’altro un forte orientamento degli acquirenti nella scelta di INCI trasparenti e quanto più possibile rispettosi della naturale bellezza di ognuno di noi. Questo cambiamento coinvolge anche i saloni professionali di acconciatura e di estetica che già a fine 2021 generavano il 18% del fatturato della cosmetica naturale e sostenibile in Italia. Sono infatti sempre di più i saloni che scelgono di abbandonare la cosmesi tradizionale a beneficio di prodotti bioeco e trattamenti totalmente plant-based.

Il disciplinare e la relativa certificazione "Bio Eco Saloni AIAB" sono già disponibili a beneficio di tutti i professionisti che desiderino attuare realmente la trasformazione sostenibile, impegnandosi ad adottare buone pratiche di sostenibilità nel proprio salone. Tintorius a Milano è la prima realtà certificata.

“Siamo molto contenti – dichiara GIUSEPPE ROMANO, presidente di AIAB – di partecipare a questo evento nel primo salone italiano che ha scelto di avvalersi del protocollo che abbiamo pensato e redatto insieme a Matteo Pantani di Phitofilos. I prodotti certificati bioeco cosmesi AIAB si basano sull’utilizzo di materie prime di origine vegetale e biologica, ed è per questo importante riconoscere in maniera ufficiale l’impegno di chi sceglie di avvalersi di prodotti sostenibili certificati”.

“Il biologico – aggiunge ROMANO - si sta affermando sempre di più nel nostro Paese, la grande maggioranza degli italiani ha fiducia e sceglie ogni giorno prodotti bio, e per questo vogliamo che diventi sempre più facile compiere questa scelta, non soltanto in ambito alimentare ma anche in quello cosmetico”.

“Il disciplinare - sottolinea MATTEO PANTANI, AD di Phitofilos - rappresenta un importante passo verso la regolamentazione della cosmetica professionale sostenibile. Nello scenario attuale, per rispondere a una domanda sempre più alta di prodotti e servizi green per i saloni di bellezza, l’offerta è in costante aumento. Negli ultimi anni la conseguenza di ciò è stata la crescita del mercato che, però, non è andata di pari passo con un’adeguata e corretta informazione e formazione dei professionisti. Questo quadro è perfettamente evidente per chi come me, in qualità di socio AIAB, operatore del settore e fondatore della prima Accademia italiana per coloristi vegetali, dialoga ogni giorno con i parrucchieri, rilevando come ancora oggi si trovino confusi su cosa sia effettivamente sostenibile e certificato come tale. L’obiettivo di questo disciplinare è, perciò, quello di settare uno standard, facendo chiarezza su quali prodotti possano garantire alta qualità, sicurezza e tutelare il benessere dei professionisti, della loro clientela e del Pianeta”.