Specie aliene, invasive o dannose. Il nuovo numero di CREAfuturo: Gli alieni degli agrumi sono già tra noi?

L'ultimo numero di CREAFuturo è dedicato agli Alieni che, declinati in agricoltura comprendono tutti i micro e macro organismi (insetti, nematodi, acari, virus, funghi e batteri) estranei al nostro ambiente, al nostro mondo agricolo (proprio come alieni extraterrestri), contrari e avversi al nostro paesaggio, alle nostre piante e ai nostri raccolti. E, proprio come se partissimo per un altro pianeta, c’è bisogno di un glossario di base che introduca e spieghi i fondamentali, dall’invasione alla lotta biologica, dagli aspetti normativi comunitari al concetto di pericolosità.

Un problema che supera le frontiere, acuito dalla globalizzazione e dagli effetti del cambiamento climatico, che, secondo la FAO, compromette fino al 40% del cibo che produciamo, con costi sociali ed economici (oltre che ambientali) salatissimi, anche per il nostro Paese. La ricerca è impegnata in una folle corsa contro il tempo, per prevenire ingressi indesiderati e trovare la soluzione più efficace per ogni alieno che sbarca, mai la stessa. In prima linea, naturalmente, il Centro Difesa e Certificazione del CREA (CREA-DC), che è l’Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle Piante.

Quali sono gli organismi alieni che colpiscono maggiormente i nostri agrumi? Si tratta di parassiti o anche di vettori inconsapevoli di malattie e patogeni? Scopriamo insieme ai ricercatori del CREA Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura i principali rischi cui è sottoposta la nostra agrumicoltura

Giunte da qualche decennio da regioni tropicali e subtropicali, sono tante le specie aliene stabilmente diffuse negli agrumeti mediterranei. L’introduzione accidentale di organismi alieni è di fatto un processo dinamico e continuo, favorito dal fenomeno del riscaldamento globale e dalla tropicalizzazione del Mediterraneo. Nei nuovi territori, le popolazioni di alcune specie aliene sono cresciute velocemente, grazie anche alla disponibilità di fonti alimentari e all’assenza dei nemici naturali. Per alcune di esse, però, col tempo si è stabilito un equilibrio, grazie al contenimento da parte di predatori e nemici naturali indigeni.

Tra le specie aliene ricordiamo la minatrice fogliare degli agrumi, Phyllocnistis citrella, un piccolo lepidottero originario del Sud-Est asiatico. Rinvenuta in Italia nel 1995, le larve vivono sulle specie del genere Citrus e altre Rutacee, nutrendosi dei tessuti teneri, producendo deformazioni e disseccamenti del lembo fogliare. La presenza di imenotteri parassitoidi, nemici naturali autoctoni, ne limita la popolazione attaccando soprattutto le larve. Situazione simile anche per l’acaro rosso degli agrumi, Panonychus citri, specie polifaga, la cui prima segnalazione in Italia risale al 1973. Questo ‘ragnetto delle piante’, è tra gli organismi alieni più temuti dagli agricoltori, in quanto le alterazioni generate dalle loro punture conducono al deperimento generale della pianta, fino alla morte nei casi più gravi. Le preoccupazioni maggiori sussistono specialmente per i vivai dove è necessario intervenire mediante la lotta chimica. In pieno campo invece, l’acaro rosso viene controllato da altri acari predatori, ben presenti nei nostri ambienti naturali.

Gli alieni contemporanei

Oggi l’attenzione è rivolta ad altri insetti alieni nefasti per gli agrumi, non ancora diffusi nell’area del Mediterraneo e inseriti nelle liste dell’EPPO (Organizzazione Europea per la Protezione delle Piante) degli organismi nocivi da quarantena. Recentemente alcuni di questi insetti alieni sono stati segnalati anche in Italia, seppur con presenza localizzata, ma che generano situazioni di allerta per la possibile diffusione. Nel 2008 viene segnalato per la prima volta in Italia l’Aleurodide spinoso degli agrumi, Aleurocanthus spiniferus, specie invasiva originaria dell’Estremo Oriente, capace di vivere su numerose varietà di piante, ma particolarmente dannosa per gli agrumi, tanto da poter incidere sulle produzioni. Dalla Puglia, dove l’insetto è stato rinvenuto per la prima volta, in un quindicennio ha raggiunto, o è stato involontariamente trasportato nelle regioni del nord fino all’Emilia Romagna e in altre regioni meridionali, Sicilia inclusa.

Fig. 1. Danni su frutto di arancio e larva di Thaumatotibia leucotreta (REDIA_Mazza et al., 2015)

Grande preoccupazione desta anche il lepidottero Thaumatotibia leucotreta (Fig. 1), intercettato per la prima volta in Italia nel 2014 nel porto di Livorno, in un container proveniente dal Sud Africa contenente arance Navel. Rinvenimenti occasionali, in alcuni casi eradicati, sono stati riportati in anni recenti in numerosi Paesi del nord Europa. Preoccupa la sua presenza in Spagna; è presente, inoltre, in Israele e necessita conferma il dato per il Marocco. Questa specie, originaria dell’Africa sub-sahariana, è un parassita di importanza economica, potendo vivere su oltre 130 specie vegetali, quali avocado, agrumi, mais, cotone, macadamia, pesco e susino.

Insetti alieni, vettori inconsapevoli di malattie assai distruttive

Diverse sono le specie di insetti alieni che fungono da vettori di virus e batteri estremamente aggressivi, agenti di malattie il cui controllo è reso estremamente difficile proprio da tale modalità di trasmissione. Tra questi Aphis citricidus, il più efficiente vettore degli isolati di Citrus Tristeza Virus (CTV) “non-Europei” (non-EU), che potrebbero mettere a rischio tutti i tentativi di controllo della “Tristeza degli agrumi” (Fig. 2).

Fig. 2. Sintomi di Stem Pitting (butteratura del legno) su Citrus macropylla e colonie di Aphis citricidus

Seguendo la nuova regolamentazione Europea (Implementazione Commissione Europea 2021/2285), gli isolati “non- Europei” di CTV sono stati recentemente inclusi tra i patogeni da quarantena a differenza di quelli “EU”. Gli isolati “non-EU” di CTV comprendono alcuni genotipi agenti di “Stem Pitting” (SP) (genotipi T36, T 68 e VT) e “Resistance Breaking” (RB), particolarmente temuti per la loro aggressività e sintomatologia e verso cui non esistono valide forme di lotta. Dove presenti, gli isolati SP hanno determinato gravi perdite produttive. Il vettore A. citricidus è già stato rilevato a nord di Spagna e Portogallo destando notevole preoccupazione, tanto che si stanno avviando campagne di monitoraggio in pieno campo seguendo le procedure descritte nella corrispondente Pest Survey Card dell’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare).

Non solo insetti tra gli alieni di temuta introduzione

Gli scambi commerciali di materiale infetto introdotto clandestinamente rende, inoltre, sempre più concreta la possibilità di ingresso e stabilizzazione di agenti patogeni batterici e fungini inseriti nelle liste degli organismi da quarantena. Oggi, la normativa vieta l’introduzione di piante e materiale di propagazione dei generi Citrus, Fortunella e Poncirus (reg. EU 2019/ 2072 del 28 novembre 2019). Purtuttavia, il materiale vegetale afferente a varie specie di Rutaceae, usate soprattutto a scopo ornamentale, continua a non essere regolamentata, ad eccezione del materiale proveniente da paesi in cui è presente il Huanglongbing (HLB) o “greening degli agrumi” causata da un batterio delle specie Candidatus liberibacter asiaticus (Las), africanus (Laf) e americanus (Lam).

