Specie aliene, invasive o dannose. Il nuovo numero di CREAfuturo: Huanglongbing una grave minaccia per l’agrumicoltura dell’Unione Europea

L'ultimo numero di CREAFuturo è dedicato agli Alieni che, declinati in agricoltura comprendono tutti i micro e macro organismi (insetti, nematodi, acari, virus, funghi e batteri) estranei al nostro ambiente, al nostro mondo agricolo (proprio come alieni extraterrestri), contrari e avversi al nostro paesaggio, alle nostre piante e ai nostri raccolti. E, proprio come se partissimo per un altro pianeta, c’è bisogno di un glossario di base che introduca e spieghi i fondamentali, dall’invasione alla lotta biologica, dagli aspetti normativi comunitari al concetto di pericolosità.

Un problema che supera le frontiere, acuito dalla globalizzazione e dagli effetti del cambiamento climatico, che, secondo la FAO, compromette fino al 40% del cibo che produciamo, con costi sociali ed economici (oltre che ambientali) salatissimi, anche per il nostro Paese. La ricerca è impegnata in una folle corsa contro il tempo, per prevenire ingressi indesiderati e trovare la soluzione più efficace per ogni alieno che sbarca, mai la stessa. In prima linea, naturalmente, il Centro Difesa e Certificazione del CREA (CREA-DC), che è l’Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle Piante.

HLB, nota anche come “citrus greening”, è una delle patologie più gravi che colpisce gli agrumi, a livello planetario, tanto che la Commissione Europea ha inserito i suoi agenti eziologici nella lista dei venti organismi da quarantena considerati Organismi Nocivi Prioritari. Ad oggi, ancora non esiste una cura efficace, economica ed ecosostenibile per HLB, pertanto nelle aree indenni come l’Unione Europea, la prevenzione diventa strategica e la diagnosi gioca un ruolo chiave grazie a test validati e alla competenza dei laboratori nel loro utilizzo. Cosa sta facendo il CREA in questa direzione?

Huanglongbing (HLB), dal cinese “huang” giallo – “long” drago – “bing” malattia, è una grave, se non la più grave, malattia che colpisce gli agrumi, nonché quella descritta più anticamente. Detta anche “citrus greening”, induce una estesa sintomatologia su foglie e frutti. In particolare, come si evince dal nome stesso, si nota la presenza di rami gialli, dovuta all’ingiallimento delle foglie, visibili all’interno della chioma verde. Quando l’infezione è grave sono anche presenti foglie più spesse e coriacee dovute all’accumulo di amido, foglie piccole, appuntite ed erette, conosciute come “orecchie di coniglio”, e aree verdi sulla foglia ridotte a piccole macchie circolari, dette “isole verdi”. Le piante con malattia avanzata manifestano, inoltre, deperimento generale con defogliazione. I frutti colpiti da HLB sono piccoli e asimmetrici, con inversione di colore: la parte inferiore tende a rimanere verde, mentre quella prossima al peduncolo diventa gialla o arancione. All’interno dei frutti possono essere presenti i resti scuri e avvizziti di semi abortiti e la columella (struttura in piante ed animali che ha la forma di una piccola colonna n.d.r.) può mostrare una colorazione arancio-marrone. Il succo dei frutti infetti da HLB è stato descritto come salato, amaro o semplicemente privo di gusto.

Citrus Greening

Un po’ di storia

La malattia è nota sin dal 1800 in Cina e la sua diffusione ha interessato soltanto l’Asia e l’Africa, fino al secolo presente quando, a causa dell’intensificazione della movimentazione di persone e merci, si è spinta fino a interessare quasi tutto il globo. Le uniche zone indenni al momento sono Europa, bacino del Mediterraneo, Australia e Nuova Zelanda.

I sintomi della malattia sono simili e, quindi, possono essere facilmente confusi con quelli dovuti a carenze nutrizionali (zinco, ferro o manganese) o indotti da altri patogeni come ‘Candidatus Phytoplasma’ sp., Phytophthora spp., Spiroplasma citri e citrus tristeza virus.

Purtroppo, tutte le specie e varietà di agrumi commerciali, comprese quelle ornamentali, sono sensibili alla malattia. L’arancio dolce, il mandarino e relativi ibridi sono i più suscettibili, mentre il limone, il pompelmo e l’arancio amaro lo sono meno. Il pummelo, l’arancio trifogliato e la lima messicana risultano essere i più tolleranti. La selezione del portainnesto non influenza l’incidenza della malattia, ma può aumentare la tolleranza della marza (porzione di legno che preleviamo per poter moltiplicare le piante con la tecnica dell’innesto) all’HLB.

I batteri scatenanti e gli insetti vettori

Associati alla malattia HLB sono tre batteri afferenti al genere ‘Candidatus Liberibacter’ (Ca. L.), dove Candidatus indica un organismo non coltivabile in laboratorio, la cui classificazione è definita in base ad alcune proprie sequenze di DNA. I tre batteri associati a HLB appartengono a specie diverse, che hanno preso il nome dal primo continente in cui sono stati descritti ‘Ca. L. asiaticus’ (Las), ‘Ca. L. africanus’ (Laf),‘Ca. L. americanus’ (Lam). La temperatura ha un effetto significativo e diverso per le tre specie: Lam e Laf sono più sensibili al calore, mentre Las è più tollerante.

Fig.1 Maculature clorotiche in foglie di Citrus colpito da Huanglongbing (Foto A. Infantino)

La trasmissione a lunga distanza (anche a livello internazionale) avviene attraverso materiale vegetale infetto (sia piante intere sia materiale di propagazione vegetativa), mentre all’interno dello stesso campo ed in zone limitrofe mediante insetti vettori.

Due diverse specie di insetti appartenenti al gruppo degli Psillidi sono coinvolte nella trasmissione dei Batteri associati a HLB: la psilla asiatica Diaphorina citri (Hemiptera: Psyllidae) vettore di Las e Lam e la psilla africana Trioza erytreae (Hemiptera: Triozidae) vettore di Laf e Las. La Psilla asiatica ha uno sviluppo ottimale a temperature comprese tra 25 e 28°C, ma è nota per essere tollerante anche a temperature più elevate. Al contrario, T. erytreae è molto sensibile alle temperature estremamente alte ed è favorita nelle aree fresche e umide sopra i 500-600 m.

La trasmissione di HLB da parte degli psillidi vettori è di tipo persistente – propagativo: una volta acquisito il batterio, l’insetto vettore mantiene la propria infettività per tutta la vita e il Batterio si moltiplica all’interno dell’insetto stesso. Gli adulti di entrambe le specie vettrici sono molto attivi e caratterizzati da capacità di compiere ampi salti e di ricoprire anche lunghe distanze in fase di volo, grazie anche al trasporto passivo operato dal vento. Grazie a queste caratteristiche e alla loro efficienza di trasmissione, D. citri e T. erytreae possono garantire una rapida diffusione della malattia una volta che HLB si è insediata in una nuova area.

I tre batteri e D. citri non sono presenti in Europa, mentre T. erytreae è stata rinvenuta nelle Canarie, a Madeira e in alcuni punti della penisola iberica. Sia i tre Batteri che le Psille vettrici sono organismi da quarantena per l’Unione Europea.

