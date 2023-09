Specie aliene, Serpillo (UCI) lancia l’allarme: L’invasione mette a rischio la nostra biodiversità e la nostra economia

Il Presidente dell'Unione Coltivatori Italiani (UCI), Mario Serpillo, ha commentato la recente analisi, relativa all'impatto devastante delle specie esotiche invasive sulla biodiversità e sull'economia globale, espressa nel "Rapporto di valutazione sulle specie esotiche invasive e il loro controllo" dell'IPBES - la piattaforma intergovernativa sulla biodiversità e i sevizi ecosistemici.

L'approvazione di questo rapporto da parte dei rappresentanti dei 143 Stati membri dell'IPBES sottolinea l'urgenza di affrontare questa problematica e richiede un'azione concreta.

"Questo rapporto è un campanello d'allarme che non possiamo ignorare", ha dichiarato il presidente dell'Unione Coltivatori Italiani (UCI), Mario Serpillo, in merito agli elementi in esso contenuti. "I dati presentati sono sconcertanti. Il costo economico globale delle specie invasive, pari a 423 miliardi di dollari all'anno, è un segnale chiaro dell'urgenza di affrontare questa minaccia. Ancora più preoccupante è il fatto che questo costo si è moltiplicato almeno quattro volte ogni decennio sin dal 1970."

Il rapporto mette in evidenza una serie di punti critici che richiamano l'attenzione sulla gravità della situazione; il documento rivela che più di 37.000 specie esotiche sono state introdotte in diverse regioni del mondo, questa tendenza è in costante aumento e si evidenzia che le specie esotiche invasive rappresentano una minaccia di portata globale che colpisce la natura, l'economia, la sicurezza alimentare e la salute umana.

Un altro dato preoccupante è che queste specie svolgono un ruolo cruciale nel causare il 60% delle estinzioni globali di piante e animali.

I costi annuali derivanti dalle specie invasive sono ora stimati a oltre 423 miliardi di dollari, e questa cifra continua a crescere in modo esponenziale, con gravi ripercussioni per le economie globali.

Mario Serpillo, Presidente dell’Unione Coltivatori Italiani e di Agripesca, ha sottolineato l'urgenza di affrontare questa grave minaccia per la biodiversità e l'economia dichiarando: "Sono profondamente preoccupato per il grave pericolo che le specie esotiche invasive rappresentano per il nostro settore agricolo, per le risorse ittiche ed ambientali dei nostri mari, e per la sicurezza alimentare. Questa preoccupazione è evidentemente fondata, se si considerano i danni causati, in tempi relativamente brevi, dalla presenza del granchio blu, una delle specie aliene che recentemente hanno invaso il Mediterraneo. Questo granchio ha provocato danni devastanti, con perdite che superano il 50% per i produttori di vongole, cozze e ostriche, in un settore che genera un volume d'affari di circa 100 milioni di euro.

Inoltre, in molti casi, il cambiamento climatico svolge un ruolo cruciale accelerando notevolmente questo processo. L'aumento delle temperature nei nostri mari ha favorito l'ingresso nel Mediterraneo di specie provenienti da acque più calde, colpendo in particolare il nostro Paese che ora detiene il triste primato di avere il mare più “invaso” al mondo. Un esempio emblematico è rappresentato dai pesci erbivori tropicali, che possono causare la desertificazione dei fondali marini, provocando danni alle forme di vita vegetali. Inoltre, l'arrivo di specie tossiche, come il Lion Fish, un pesce scorpione maculato, avvistato nelle acque calabresi, è ulteriormente motivo di preoccupazione, dato che i suoi aculei contengono un veleno che in alcuni casi può essere letale per l'uomo.

Se la presenza delle specie aliene nell’ambiente marino è assurta in queste ultime settimane al clamore delle cronache, non da meno esse rappresentano, sul fronte dei parassiti per le piante, o degli insetti per la salute umana, delle insidie da considerare con la massima serietà.

Dobbiamo agire da subito con prontezza, mettendo allo studio misure efficaci di prevenzione e contenimento, senza lasciare questi fenomeni si moltiplichino e diventino dilaganti. Bisogna affrontare questa sfida globale, proteggere il nostro patrimonio naturale e garantire un futuro sostenibile per tutti"