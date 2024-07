Spighe Verdi, D’Eramo: vogliamo portare sempre più servizi e infrastrutture per valorizzare aree rurali. VIDEOINTERVISTA

Roma - “Oggi è una giornata importantissima, Spighe Verdi è una certificazione che dà chiaramente prestigio, visibilità e certifica la qualità di posti straordinari del nostro Paese. Quindi iniziative come questa non fanno altro che elevare, certificare e far conoscere sempre meglio le bellezze e le tipicità dei nostri territori. Per quanto riguarda le aree rurali, le aree interne e le aree di montagna da tempo stiamo lavorando ad un progetto pilota insieme ad Unioncamere, con la quale abbiamo chiuso un protocollo e il cui fine sarà proprio quello di continuare a sostenere, valorizzare, promuovere i nostri prodotti agricoli, la nostra straordinaria capacità di trasformare questi prodotti in piatti unici e caratterizzanti i nostri territori. Ma vogliamo andare anche oltre, cioè riuscire a fare una politica di pianificazione per portare sempre maggiori servizi ed infrastrutture su queste aree, perché l'unico vero grande obiettivo è quello da una parte di evitare lo spopolamento e dall'altra di far conoscere al grande pubblico del turismo nazionale, europeo ed internazionale le tante eccellenze, i tanti borghi, i tanti luoghi che ancora sono poco conosciuti.”

Così il sottosegretario Masaf Luigi D’Eramo a margine dell'edizione 2024 di Spighe Verdi a Roma.