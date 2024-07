Spighe Verdi, Mazza (FEE Italia): percorso verso sostenibilità ambientale, sociale e economica. VIDEOINTERVISTA

Roma - "Anche quest'anno il trend è positivo, ci sono nuovi comuni che hanno ottenuto il riconoscimento e che erano nel percorso. Quello che va compreso che prima ancora dell'importanza di questo marchio, c'è il percorso che si intraprende. Si parte da una scelta politica, forte, del comune, dell'Amministrazione, sui temi della sostenibilità ed è un percorso impostato al miglioramento continuo".

Così ad AGRICOLAE Claudio Mazza, presidente FEE Italia, a margine dell'edizione 2024 di Spighe Verdi a Roma.

"Chiediamo ogni anno di migliorare le proprie performance ambientali e di qualità. Principalmente la cosa su cui lavorare è anche un'armonizzazione con gli operatori, quindi gli imprenditori agricoli, la cittadinanza, gli operatori turistici, le scuole.

Si tratta di un grande percorso per crescere come comunità, quando intendiamo sostenibilità la decliniamo totalmente come l'Agenda 2030: ambientale, sociale ed economica. Perché è come un tavolo a tre zampe: è difficile che possa stare in piedi se ne manca una di queste. Spighe verdi, oltre a valorizzare tutto quello che è il nostro territorio, le nostre tradizioni, il paesaggio, è uno strumento per andare a mitigare le forti pressioni che comunque possono esserci, con flussi turistici che cominciano a crescere. Perché il turismo rurale è un segmento del turismo che sta molto crescendo in Europa e sicuramente anche qui in Italia".