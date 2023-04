Stagione irrigua, Vincenzi (Anbi): fondamentale raccogliere dati e agire su infrastrutture e innovazione. Desalinizzare non è la soluzione

“Chi conosce i fatti oggi è padrone del mondo ed anche noi da questo punto di vista abbiamo fatto passi da gigante. Raccogliamo dati e informazioni che servono a fare scelte condivise per evitare conflitti e guerre tra poveri.

La raccolta dei dati è una questione importante, ma occorre anche interpretarli altrimenti rischiamo di cadere in banali affermazioni e ragionamenti che portano ad aumentare i conflitti.”

Così Francesco Vincenzi, presidente Anbi, nel corso della presentazione a Milano dei dati sull’irrigazione.

“L’Osservatorio è molto importante ma occorrerebbe ridurlo nelle tempistiche. La riforma deve partire anche da questo, deve parlare uno per regione, uno per autorità, uno per enti di utilizzo delle risorse per poi cercare di fare un quadro generale.

Nella concertazione e nel coordinare una serie di azioni riusciamo a limitare i danni, anche con una quantità di acqua così limitata.

Abbiamo accolto con favore la cabina di regia a livello governativo, per la prima volta in anticipo -seppure di una crisi consolidata da tempo- siamo riusciti a chiarire che quello dell’acqua e della siccità è un tema che va trattato a livello nazionale con attenzione e cautela.

Bisogna far capire che il problema dell’acqua non riguarda solo gli agricoltori, ma è ben più ampio.

Ci sono azioni che possiamo mettere in campo nell’immediato e che ci permettono di utilizzare al meglio la risorsa. Poi ci sono azioni di medio e lungo termine, senza trascurare le azioni quotidiane. In Italia ogni cittadino utilizza circa 120 litri d’acqua in più rispetto la media europea (in Ue 150 litri al giorno, in Italia 257 litri al giorno). Non è normale.

Ci sono poi azioni a lungo termine che devono prevedere tre elementi: infrastrutture, innovazione e tecnologia, riuso della risorsa.

Condivido meno il tema della desanizzazione. Siamo un paese dove piove ancora abbastanza rispetto la media europea, dunque è anacronistico pensare di lasciar andare l’acqua al mare e farla diventare salata per poi desalinizzarla spendendo dei soldi.

Sottolineo ancora una volta l’importanza dei dati per poter fare delle scelte e agire con comportamenti che possano ridurre l’impatto dei cambiamenti climatici.”