Stati generali del vino, Giansanti: fitosanitari necessari per produrre, serve pragmatismo. Ripensare sistema vino per prossime sfide. VIDEOINTERVISTA

“Vorrei parlare dell'annata, un'annata difficile, un'annata che dimostra, se mai ce ne fosse stato bisogno, che non si può fare politica senza sano pragmatismo.” - così il Presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti all'incontro di Roma su Gli Stati Generali del Vino”.

"In un'annata come quella attuale, in cui la peronospora ha devastato i nostri campi, insieme ovviamente alla grandine, se non avessimo avuto le medicine delle piante, quest'anno in Italia non avremmo avuto vino. Quindi rispetto alle proposte europee che guardano ad un mondo migliore, che certamente noi tutti vogliamo, anzi auspichiamo, ci vuole il pragmatismo anche della politica. Pensare di ridurre del 70% l'utilizzo dei prodotti di fitosanitari significa in qualche modo non mettere nelle condizioni gli agricoltori italiani e europei di produrre.

Allora rispetto a queste proposte dobbiamo sederci intorno a un tavolo con la politica europea e mostrare loro quelle che sono le misure che dovranno essere modificate, prima di tutto. Se poi pensiamo anche al tema dell’etichettatura irlandese, altro elemento di preoccupazione, degli andamenti di mercato che non possiamo sottacere. Io vengo da numerose visite che ho fatto in Canada, Australia, Giappone e oggi i giovani tendono ad avere un'attenzione verso il vino importante, ma guardano anche a quei prodotti dove c'è una minor quantità di alcol, addirittura senza alcol.

Allora rispetto a tutto questo mondo che cambia, un anno difficile come quello attuale, in cui la Francia riprende il predominio sotto il punto di vista della qualità, io non mi straccerei le vesti in un anno in cui la Francia avrà un problema serio a posizionare il proprio prodotto, probabilmente anche con una qualità inferiore rispetto allo scorso anno.

Noi quest'anno dobbiamo fermarci, ripensare al nostro sistema vino e riprogrammarlo in vista delle sfide che arriveranno nel futuro. Solamente così noi possiamo continuare ad avere un settore performante, un settore trainante dell'economia del Paese, un settore che ci rende orgogliosi del Made in Italy nel mondo, ma soprattutto un settore che rappresenta l'Italia nel mondo e rappresenta l'Italia nelle sue bellezze.”