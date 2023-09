Stati generali del vino, Rigotti (Alleanza Cooperative): prodotto vino demonizzato, proibizionismo non risolve problemi. VIDEOINTERVISTA

“Le criticità oggi sul mondo del vino sono tante”.

Così ad AGRICOLAE Luca Rigotti, Coordinatore del settore vitivinicolo dell’Alleanza delle Cooperative Italiane e Presidente del Gruppo di Lavoro COGECA settore vino, all’incontro di Roma su Gli Stati Generali del Vino.

“Siamo in fase di revisione anche di una politica europea inerente al vino e alla viticoltura, ci sono criticità riferite al tema vino e salute. Anche lì noi non vogliamo sicuramente fare imprenditoria sulla salute delle persone, però c'è una demonizzazione del prodotto vino, secondo me esagerata.

Il vino non è una bevanda alcolica, noi vediamo il vino come un alimento che va bevuto in momenti particolari della giornata, va bevuto con moderazione, va bevuto con un accostamento intelligente. La corsa in avanti dell'Irlanda purtroppo mette in dubbio l'unitarietà delle regole del Mercato Comune e questa è una cosa molto grave: sono convinto che non è con il proibizionismo che si risolvono i problemi di alcolismo, i problemi di alcolismo si risolvono creando una cultura del bere consapevole, creando una cultura del bere solo in certi momenti della giornata e questa cultura dobbiamo iniziare a crearla dalle nuove generazioni perché imparino ad approcciarsi alla bevanda vino in modo intelligente".