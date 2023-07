Strampelli. Caretta (FdI), recuperare la memoria per plasmare il futuro

“Faccio i miei più sinceri complimenti al Ministro Lollobrigida per l’iniziativa legata alla valorizzazione della memoria e del lavoro di Nazareno Strampelli, grande scienziato e genetista agrario italiano, iniziativa che ha visto anche il coinvolgimento del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano in un dialogo che vede l’Italia fare sistema in tutte le sue parti ed in varie articolazioni. Come ben ha ricordato il Ministro Lollobrigida, queste iniziative non devono limitarsi a valorizzare e recuperare la memoria di figure chiave della nostra storia, ma a trasformarle in chiavi di volta per plasmare il futuro della nostra ricerca e del nostro sviluppo.”

Strampelli, Lollobrigida: ricerca fondamentale, sfida di questi tempi. Strampelli antesignano della rivoluzione verde. VIDEOINTERVISTA Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione agricoltura a Montecitorio.