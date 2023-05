Student housing, Confagricoltura scrive a Sala: mettiamo a disposizione agriturismi per sviluppo socio economico concedendoli in uso a studenti che hanno necessità

Confagricoltura Milano Lodi Monza Brianza, a firma del presidente Francesco Pacchiarini, scrive venerdì 12 maggio al sindaco di Milano Giuseppe Sala, in merito alla cosiddetta "protesta delle tende" e si rende disponibile a trovare posto agli studenti senza alloggio.

Nello specifico, l'organizzazione ha richiesto un incontro al sindaco Sala per presentare la propria disponibilità a contribuire, con una proposta concreta, alla soluzione della problematica del caro-affitti che tocca in modo particolare gli studenti universitari.

Sempre nella giornata di ieri, la segreteria del sindaco ha confermato la possibilità di fissare un momento di confronto con l'Assessore alla Casa e Piano Quartieri del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran.

Qui di seguito la lettera:

“Egregio Signor Sindaco,

ci rivolgiamo a Lei, dopo aver seguito con attenzione gli sviluppi della protesta, partita da Milano, e presto allargatisi a tutta Italia, delle ragazze e dei ragazzi che devono affrontare quotidianamente la grave problematica del caro-affitti.

Come organizzazione agricola che raccoglie l’adesione di oltre 800 soci, da Milano, a Monza Brianza, a Lodi, ci siamo sentiti toccati dalle richieste più che legittime di tanti studenti che invocano il diritto alla casa, come presupposto indispensabile per il diritto allo studio e quindi alla costruzione di un futuro migliore, anche e soprattutto per chi parte da condizioni culturalmente ed economicamente svantaggiate. Siamo infatti convinti che il contesto a cui i giovani appartengono o la distanza geografica dalle università non possa e non debba ostacolare l’accesso all’istruzione in un Paese e in particolare in un territorio come il nostro a cui non mancano capacità, risorse e volontà di investire sulle nuove generazioni e sul proprio avvenire.

Da queste considerazione nasce la richiesta di incontro che, come Confagricoltura, le rivolgiamo per presentarLe la nostra disponibilità a mettere in campo soluzioni concrete per gli studenti in difficoltà o addirittura in fuga da Milano.

Molte delle aziende agricole consociate sono proprietarie nel Milanese e nelle zone circostanti di fabbricati solo in parte abitati, in ristrutturazione o da recuperare e convertire. Questi spazi potrebbero essere adattati e concessi in uso agli studenti che hanno necessità di rimanere vicini agli atenei, dietro pagamento di un affitto calmierato o in cambio di una vera e propria attività lavorativa in azienda, ad esempio per la conduzione o l’attivazione di servizi di agriturismo e amministrativi per cui i nostri imprenditori sono spesso alla ricerca di personale.

La nostra iniziativa vuole essere un contributo propositivo al dibattito che sta crescendo intorno al caro-affitti e speriamo quindi di poter approfondire insieme a Lei i dettagli della proposta e del percorso che vorremmo strutturare, nello spirito di attenzione alla comunità che da sempre contraddistingue la nostra organizzazione, impegnata per uno sviluppo socio-economico, oltre che ambientale, del territorio in cui viviamo”.