Tea, Battista: soluzione per poter coltivare con riduzione idrica e di prodotti fitosanitari che chiede UE. VIDEOINTERVISTA

"Le TEA sono sicuramente un'alternativa, una soluzione per poter finalmente poter coltivare con la riduzione idrica e la riduzione dei prodotti fitosanitari che tanto vuole la Comunità Europea per l'obiettivo 2030. Noi siamo interessati e guardiamo con molto interesse all'idea alla prova in campo, perché sicuramente potremo avere grandi possibilità di avere delle piante resistenti agli eventi calamitosi che ormai ci stanno causando tanti danni, non solo a livello strutturale di piante ma anche a livello economico finanziario".

Così ad AGRICOLAE Tommaso Battista, presidente Copagri, in occasione della presentazione delle tre proposte di legge sulla sperimentazione in campo per le tecniche di evoluzione assistita.

"Potremmo avere un un rimedio ai problemi, in particolare per quanto riguarda la resistenza alle fitopatie, perché oggi abbiamo la necessità di utilizzare i prodotti fitosanitari.

Ma l'Europa ormai ha imposto la riduzione e credo che l'alternativa alla riduzione dei prodotti fitosanitari possa essere solo questa delle TEA. Saremmo il primo Paese in Europa che potrebbe utilizzare questo nuovo modo di coltivare. Ed è chiaro che, soprattutto per tutti i giovani che ormai si sono approcciati all'agricoltura italiana, questo è un traguardo che non vediamo l'ora di poter raggiungere".