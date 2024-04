Tea, Beduschi: sperimentazione che va incontro a quello che chiede l’Europa per la sostenibilità e la riduzione dei fitofarmaci. VIDEOINTERVISTA

"Questo è il primo passo verso l'applicazione delle tecniche di evoluzione assistita, quindi di una modificazione genetica del tutto innocua, che riguarda il genoma della stessa pianta, per cui non si va alterare con genomi diversi e quindi compatibile con la salute e con la sicurezza. Si tratta di una sperimentazione che va incontro a quello che chiede l'Europa e il mondo: per la sostenibilità, la riduzione di farmaci, di fitofarmaci, di agrofarmaci e del miglioramento delle condizioni delle coltivazioni".

Così ad AGRICOLAE Alessandro Beduschi, assessore all'agricoltura alla Regione Lombardia, a margine dell'incontro "Rivoluzione in campo", sulla sperimentazione in campo, in Lombardia, delle Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA), organizzato oggi in Senato.

"Questo ci permetterà la maggiore produzione di cibo sano, resistente alle infezioni fungine, batteriche. Oggi si ha un primo passo e siamo in Senato per celebrare una pionieristica visione. Devo ringraziare il Min. Lollobrigida e il senatore De Carlo che ha fortemente voluto questa questa svolta normativa che anticipa quello che dovrà fare la Commissione Europea a sdoganare il sistema, perché ancora oggi siamo ridotti a 28 metri quadri di sperimentazione con scadenza 31 dicembre 2024.

Questo è un modo d'agire secondo noi limitante, per il progresso e per l'intelligenza dell'uomo. Siamo sicuri e fieri che Regione Lombardia ha fatto la cosa giusta e saremo sempre a fianco della sperimentazione, dell'Università e dei pionieri visionari di una svolta che vede l'Uomo e la sua intelligenza a comandare rispetto all'idealismo e l'ambientalismo solo di facciata".