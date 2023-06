Tea, De Carlo (FdI) : Attacco ipocrita da Alleanza Verdi-Sinistra, provvedimento passato in Commissione a unanimità

“Si tratta di un attacco puramente ideologico ad una svolta epocale che modernizza quanto è stato tradizionalmente fatto per secoli. In sede di discussione del provvedimento in Commissione avevo infatti spiegato, a fronte di una precisa domanda, cosa fossero le TEA e l'enorme differenza che passa con gli OGM; tutti hanno votato il testo, un'unanimità segnata anche dall'applauso bipartisan al momento dell'ufficializzazione dell'esito del voto. Mi sembra quindi un attacco strumentale ed ipocrita da parte di chi, come tutti gli altri gruppi parlamentari, ha sostenuto in maniera evidente in Commissione con il sostegno unanime il provvedimento che ha portato alla sperimentazione in campo delle TEA. Continuare a confondere volutamente gli OGM, che continuano e continueranno a vederci contrari, con le Tecniche di Evoluzione Assistita è pura propaganda: qui parliamo di selezione genetica e di passaggi all'interno della stessa specie, non dell'utilizzo di materiale genetico estraneo. Le TEA ci consentiranno di affrontare da un lato i problemi in agricoltura derivanti dal cambiamento climatico e dall'altro di tutelare le produzioni italiane. Se la solita sinistra ambientalista estremista preferisce restare ferma a guardare mentre il resto del mondo si evolve, noi non ci stiamo: in agricoltura ora serve coniugare innovazione, tradizione e sviluppo, tutelando allo stesso tempo i diritti e la salute dei cittadini, e le TEA vanno proprio in questo senso”: così il senatore Luca De Carlo, presidente della IX Commissione - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, replica agli attacchi sulle TEA da parte della deputata di Alleanza Verdi-Sinistra Eleonora Evi.