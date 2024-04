Tea. De Carlo (FdI): prima sperimentazione sul riso in Lombardia. Esperienza da conoscere e divulgare

“L’avvio della sperimentazione delle TEA in Lombardia si realizzerà su una piantagione di riso in 28 mq di un terreno di 400 mq totali. É un passo importantissimo che è fondamentale conoscere e divulgare, perché può rappresentare una svolta per il mondo agricolo. Ringrazio il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore all’Agricoltura della regione Lombardia Alessandro Beduschi per la loro visione e il loro pragmatismo su questo tema”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, presidente della commissione Agricoltura in Senato e promotore della conferenza stampa di oggi in Senato dal titolo: ‘Rivoluzione in campo’ sulle tecniche di evoluzione assistita.

“Per questo governo l’obiettivo è liberare l’agricoltura dalla ‘sindrome di Heidi’, perché gli agricoltori di oggi hanno la modernità come faro e sono i veri custodi dell’ambiente”, conclude De Carlo.