Tea, Fossato (Cibo per la mente): siamo grandi trasformatori, ma non siamo autosufficienti, serve invertire rotta. VIDEOINTERVISTA

"Noi siamo dei grandissimi trasformatori, abbiamo bisogno anche di materia prima per tanti prodotti, penso alla soia, al mais per i mangimi, non siamo autosufficienti e importiamo tantissimo da paesi terzi. Se non cominciamo a invertire la rotta e quindi a produrre in Italia di più, a rendere le nostre industrie meno dipendenti, riusciremo anche aumentare la nostra quota di esportazioni".

Così ad AGRICOLAE Clara. Fossato, portavoce di Cibo per la mente, in occasione della presentazione delle tre proposte di legge sulla sperimentazione in campo per le tecniche di evoluzione assistita.

"Siamo tra i più grandi produttori di DOP e IGP e quindi è fondamentale per noi mantenere una produzione e soprattutto avere la possibilità di dare agli agricoltori un reddito maggiore e a rendere l'industria anche più libera di fare scelte.

Per una volta tanto vorremmo essere in Europa dei precursori, non vorremmo subire le norme europee e quindi cominciare la sperimentazione in campo. Come avete sentito il CREA è molto avanti, ma manca la sperimentazione in campo, che è fondamentale. Vorremmo evitare che arrivassero da altri Paesi le piante come giustamente.

Cibo per la Mente, composto da 15 associazioni del settore agroalimentare riunitesi in un tavolo di coordinamento, vuole portre nei confronti della politica, dell'opinione pubblica, dei giornalisti ma anche semplicemente dei consumatori, una discussione su temi come quello dell'innovazione e della necessità della sperimentazione in campo".