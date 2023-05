Tea. Lollobrigida: Italia avanguardia in Europa

“L’approvazione all’unanimità dell’emendamento che autorizza la sperimentazione in campo delle Tecniche di Evoluzione Assistita è un’ottima notizia. In questo modo potremo ottenere piante più resistenti a eventi siccitosi e cambiamenti climatici, e con migliorati caratteri qualitativi. È necessario investire in queste tecniche senza ideologie o pregiudizi, consapevoli che non stiamo parlando di Ogm. Grazie alla collaborazione di tutti i partiti, come dimostra il voto di oggi, l'Italia in agricoltura è una Nazione all'avanguardia in Europa, un risultato che nasce da un serio lavoro di approfondimento. Siamo favorevoli alla sostenibilità ambientale ma contemporaneamente dobbiamo guardare alla sostenibilità economica. Ringrazio il presidente della Commissione Agricoltura del Senato, Luca De Carlo, primo firmatario del provvedimento, e tutte le forze politiche che hanno detto ‘sì’ al progresso e alla ricerca”. Lo dichiara il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.