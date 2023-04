Tea, Nevi: Europa ultimo continente al mondo che apre alla sperimentazione. Fondamentale per produttività. VIDEOINTERVISTA

"C'è una discussione aperta che adesso è stata incardinata al Senato, sono state richieste audizioni proprio per fare un percorso partecipato. Chiaramente c'è la necessità di sbrigarsi perché noi siamo l'ultimo continente al mondo che apre alla sperimentazione in campo delle delle Tea, che sono semplicemente delle tecniche di evoluzione assistita che ci possono consentire di aumentare la produttività e di tamponare le grandi difficoltà climatiche come la siccità e le parassitosi sempre più numerose".

Così ad AGRICOLAE Raffaele Nevi, Segretario della Commissione Agricoltura alla Camera, in occasione della presentazione delle tre proposte di legge per per sperimentazione sul campo delle tecniche di evoluzione assistita.

"Certamente possiamo fare un percorso di audizioni in Commissione e poi magari pensare anche di trasformare il tutto in un emendamento, per caricarlo su un decreto che è un veicolo normativo che arriva a bersaglio sicuramente in tempi più rapidi rispetto a un disegno di legge.

Se aumenta la produttività aumenta anche il reddito degli agricoltori. Registriamo purtroppo, a causa dei cambiamenti climatici, a causa delle difficoltà a reperire nuovo suolo agricolo, una diminuzione della produttività del nostro Paese per le materie prime, materie prime strategiche per tutta la filiera dei mangimi e materie prime strategiche per la filiera del cibo per la nutrizione umana.

E quindi questo è davvero uno strumento che può essere vittorioso in tutte le situazioni per aumentare la redditività del terreno agricolo, per diminuire l'impatto ambientale, perché piante più resistenti ai parassiti hanno bisogno di meno fitofarmaci e per cercare di aumentare anche la qualità degli stessi prodotti e intercettare meglio anche il consenso o comunque l'interesse dell'industria di trasformazione".